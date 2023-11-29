Ферстаппен, Леклер и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»

Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Абу-Даби..

По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.

Наиболее высокий балл за Гран-при Абу-Даби получил («Ред Булл») – 9,2 балла. Второе место в рейтинге занял («Феррари») с оценкой 8,8 балла, а третьим стал Юки Цунода («Альфа Таури») с результатом в 8,6 балла.

Рейтинг гонщиков по итогам -Даби (сайт «Ф-1»)

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2

2. Шарль Леклер (« ») – 8,8

3. Юки Цунода (« ») – 8,6

4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,6

6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4

7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,2

8. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0

9. Алекс Албон («Уильямс») – 6,6

10. Пьер Гасли («Альпин») – 6,4

В общем зачете рейтинга по итогам сезона первая позиция также осталась за Ферстаппеном. В тройку лучших попали Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.

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