Ферстаппен, Леклер и Цунода – лучшие пилоты Гран-при Абу-Даби по версии экспертов сайта «Ф-1»
Эксперты сайта «Формулы-1» оценили выступления гонщиков на Гран-при Абу-Даби..
По итогам каждого гоночного уик-энда пять специалистов выставляют баллы пилотам средняя оценка идет в рейтинг.
Наиболее высокий балл за Гран-при Абу-Даби получил Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2 балла. Второе место в рейтинге занял Шарль Леклер («Феррари») с оценкой 8,8 балла, а третьим стал Юки Цунода («Альфа Таури») с результатом в 8,6 балла.
Рейтинг гонщиков по итогам Гран-при Абу-Даби (сайт «Ф-1»)
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 9,2
2. Шарль Леклер («Феррари») – 8,8
3. Юки Цунода («Альфа Таури») – 8,6
4. Джордж Расселл («Мерседес») – 8,4
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 7,6
6. Ландо Норрис («Макларен») – 7,4
7. Серхио Перес («Ред Булл») – 7,2
8. Оскар Пиастри («Макларен») – 7,0
9. Алекс Албон («Уильямс») – 6,6
10. Пьер Гасли («Альпин») – 6,4
В общем зачете рейтинга по итогам сезона первая позиция также осталась за Ферстаппеном. В тройку лучших попали Льюис Хэмилтон и Ландо Норрис.
Все проблемы команд «Формулы-1» за год: они и определили итоги сезона
ну и общий зачёт посмотреть было бы интересно. на спортсе (впн лень включать)