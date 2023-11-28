Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хорнер очень непрофессионально себя повел в истории с Хэмилтоном»

Теги возможные переходы Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Кристиан Альберс Энтони Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Альберс раскритиковал поведение Хорнера в истории с Хэмилтоном.

Перед Гран-при Абу-Даби руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Льюис Хэмилтон интересовался возможностью перейти в его команду через своего отца Энтони Хэмилтона. Сам пилот «Мерседеса» отрицает, что он или его представители обращались в «Ред Булл».

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс посчитал действия Кристиана непрофессиональными.

«Случилось это на самом деле или нет, скажу по секрету, не играет никакой роли. А что играет, так это профессионализм, который должна источать команда. Если ты руководишь столь большим коллективом, который так здорово выступает, подобные вещи тебе точно не нужны.

Это просто жажда внимания. Так не делается. В двух словах: я считаю это очень непрофессиональным. Надо держать уровень и сохранять такие вещи внутри. Подобное не рассказывают, ведь теперь остальные пилоты, выступающие за «Феррари», «Мерседес» или иную топ-команду, дважды подумают, прежде чем начинать переговоры с другим коллективом», – высказался нидерландец в подкасте De Telegraaf.

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон о переговорах с «Ред Булл»: «Никто из моей команды не обращался. Не понимаю, о чем говорит Хорнер»

10 комментариев

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Paninaro
После того, как Хорнер признался, что этого не было - Альберс более чем прав.
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Тёма Тёма
Всё было выверено. Вброс был именно тогда, когда и надо.
+7
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RusSt
Наоборот, очень профессиональный наброс
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Башмак Нирванов
Непрофессионально - самое правильное определение.
Если за Вольфом, как за ГМ гоняются самые крупные корпорации, то Хорнер, после Ф1, будет руководить кофейней.
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ASphotographer
Ответ GODZILLA
Мдаа, я бы понял если бы это сказал Экс руководитель какого нибудь коллектива. Скорее всего он это сказал чтобы дезорганизовать Мерседес, ну в итоге малость расшатал обстановку судя по ответам из Мерседес
Понятия не имею, почему заминусовали этот комментарий. Как раз Хорнер поступил некрасиво, просто соврав (или приукрасив) то, что было. Для чего? да просто потроллить Вольфа. Тем не менее, это не очень порядочно с его стороны
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sir_shir
так это наоборот быо ооочень продуманный ход, Крис сказал это не случайно и не сгоряча
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asnerd
причём тут красиво или некрасиво, Тото и Крис тролят друг друга уже 3 год, ничего нового. а то что это раздувается до таких масштабов просто поражает тугодумие диванных аналитиков и тот факт что раздувать больше нечего. журнализм на дне.
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MP423
Ответ GODZILLA
Мдаа, я бы понял если бы это сказал Экс руководитель какого нибудь коллектива. Скорее всего он это сказал чтобы дезорганизовать Мерседес, ну в итоге малость расшатал обстановку судя по ответам из Мерседес
Вообще есть такое конспирологическое подозрение, что это ответ Вольффу на его вероятные заигрывания с Максом на перспективу. Как вариант.
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yevgeny
Ответ Башмак Нирванов
Непрофессионально - самое правильное определение. Если за Вольфом, как за ГМ гоняются самые крупные корпорации, то Хорнер, после Ф1, будет руководить кофейней.
Хорнер после Ф1 будет отдыхать на пенсии с кучей бабла. Нафиг ему кофейня.
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