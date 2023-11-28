Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Хорнер очень непрофессионально себя повел в истории с Хэмилтоном»

Альберс раскритиковал поведение Хорнера в истории с Хэмилтоном.

Перед Гран-при Абу-Даби руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что Льюис Хэмилтон интересовался возможностью перейти в его команду через своего отца . Сам пилот « » отрицает, что он или его представители обращались в «Ред Булл».

Бывший гонщик «Формулы-1» посчитал действия Кристиана непрофессиональными.

«Случилось это на самом деле или нет, скажу по секрету, не играет никакой роли. А что играет, так это профессионализм, который должна источать команда. Если ты руководишь столь большим коллективом, который так здорово выступает, подобные вещи тебе точно не нужны.

Это просто жажда внимания. Так не делается. В двух словах: я считаю это очень непрофессиональным. Надо держать уровень и сохранять такие вещи внутри. Подобное не рассказывают, ведь теперь остальные пилоты, выступающие за «Феррари», «Мерседес» или иную топ-команду, дважды подумают, прежде чем начинать переговоры с другим коллективом», – высказался нидерландец в подкасте De Telegraaf.

Кристиан Хорнер: «Хэмилтон обращался в «Ред Булл» в 2023-м, но с Ферстаппеном была бы неправильная динамика. Льюис вел переговоры и с «Феррари»

Льюис Хэмилтон о переговорах с «Ред Булл»: «Никто из моей команды не обращался. Не понимаю, о чем говорит Хорнер»