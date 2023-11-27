Макс Ферстаппен: «Я выбрал не быстрейшую стратегию ради 1000 кругов лидирования за сезон»

Ферстаппен признал, что выбрал невыгодную стратегию ради рекорда.

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен первым в истории превзошел отметку в 1000 кругов лидирования за сезон. Гонщик « » сообщил, что при выборе стратегии руководствовался не скоростью, а тем, насколько она способствует установлению достижения.

«Я знал, что это стоит на кону. Мы пытались спланировать все так, чтобы не заезжать в боксы слишком рано. Мы просто ждали, пока другие остановятся. Разумеется, когда пытаешься установиться такое достижение, стратегия не обязательно быстрейшая. Но я хотел остаться лидером, чтобы шли круги.

Это было ради того, чтобы лидировать и добраться до 1000 кругов за сезон. Я знал, что рекорд на кону.

[Гоночный инженер] тоже был в курсе, так что мы просто сделали так, чтобы меня не позвали в боксы слишком рано. По ощущениям с шинами все было в порядке. Они были не в фантастическом состоянии, но в нормальном, поэтому получилось продлить отрезок.

Побеждать здорово. Почему я должен не хотеть выигрывать, если есть шанс? Конечно, я всегда буду пытаться сделать все возможное, в том числе ради команды. Когда есть такая хорошая машина, надо попробовать и побить некоторые рекорды», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон

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