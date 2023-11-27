Макс Ферстаппен: «Я выбрал не быстрейшую стратегию ради 1000 кругов лидирования за сезон»

Теги Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен признал, что выбрал невыгодную стратегию ради рекорда.

На Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен первым в истории превзошел отметку в 1000 кругов лидирования за сезон. Гонщик «Ред Булл» сообщил, что при выборе стратегии руководствовался не скоростью, а тем, насколько она способствует установлению достижения.

«Я знал, что это стоит на кону. Мы пытались спланировать все так, чтобы не заезжать в боксы слишком рано. Мы просто ждали, пока другие остановятся. Разумеется, когда пытаешься установиться такое достижение, стратегия не обязательно быстрейшая. Но я хотел остаться лидером, чтобы шли круги.

Это было ради того, чтобы лидировать и добраться до 1000 кругов за сезон. Я знал, что рекорд на кону.

[Гоночный инженер] тоже был в курсе, так что мы просто сделали так, чтобы меня не позвали в боксы слишком рано. По ощущениям с шинами все было в порядке. Они были не в фантастическом состоянии, но в нормальном, поэтому получилось продлить отрезок.

Побеждать здорово. Почему я должен не хотеть выигрывать, если есть шанс? Конечно, я всегда буду пытаться сделать все возможное, в том числе ради команды. Когда есть такая хорошая машина, надо попробовать и побить некоторые рекорды», – заявил трехкратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен вышел на чистое третье место по победам в истории «Ф-1» и стал первым гонщиком, лидировавшим 1000 кругов за сезон

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12 комментариев

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voroninboris
Так и знал, что когда Макс предложил Чеко зазвать на пит первым, он преследовал свои личные интересы, но тогда не понял какие. Теперь стало понятно.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Ох как тяжело будет "падать", когда машина РБ перестанет быть доминирующей, а рано или поздно это случится. Макс привык не просто к высоким результатам, он привык исключительно к победам и когда машина не будет самой быстрой или хотя бы 2-й по скорости, Ферстаппен возможно не выдержит и просто завершит карьеру
Мы тебе верим. Ты в курсе, что значит падать на протяжении 17 лет.
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+21
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Minuvert
Все же следит за рекордами) Значит и рекорд Льюиса держит в уме
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ЭЮЯ
Ответ Minuvert
Все же следит за рекордами) Значит и рекорд Льюиса держит в уме
Пока нет. Бессмысленно загадывать на 4 года вперёд, как минимум. Но чем ближе будет цель, тем больше будет желание.
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Alex Sin
Ответ Minuvert
Все же следит за рекордами) Значит и рекорд Льюиса держит в уме
Любой адекватный спортсмен(а тем более чемпион), следит за рекордами своего вида спорта. И если у тебя нет цели эти рекорды побить, то тогда и выступать нет смысла.
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Nothern Lord
В следующем году придется выдумывать новые челленджи.
Выиграть гонку, проехав 3 круга задом или ещё что.
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Minuvert
Ответ Alex Sin
Любой адекватный спортсмен(а тем более чемпион), следит за рекордами своего вида спорта. И если у тебя нет цели эти рекорды побить, то тогда и выступать нет смысла.
Да это понятно) Всегда просто акцент делался на то, что рекорды не так важны, чемпионом уже стал и как надоест гонять, то уйду
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Великий Алонсо
Ох как тяжело будет "падать", когда машина РБ перестанет быть доминирующей, а рано или поздно это случится. Макс привык не просто к высоким результатам, он привык исключительно к победам и когда машина не будет самой быстрой или хотя бы 2-й по скорости, Ферстаппен возможно не выдержит и просто завершит карьеру
+12
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Artem Kondakov
Ответ Великий Алонсо
Ох как тяжело будет "падать", когда машина РБ перестанет быть доминирующей, а рано или поздно это случится. Макс привык не просто к высоким результатам, он привык исключительно к победам и когда машина не будет самой быстрой или хотя бы 2-й по скорости, Ферстаппен возможно не выдержит и просто завершит карьеру
лол, Макс привык только к победам. ага, сразу пришел в редбулл на пике формы, помним-помним
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Alexey Konev
расскажи Пересу про доминирующую машину, а то он не в курсе.
Перес лажал весь сезон и, тем не менее, уверенно стал 2-м в чемпе. Что это, если не показатель супердоминирующей машины?
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