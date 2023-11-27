«РНФ» не будет выступать в MotoGP в 2024 году

Чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP объявил, что команда «РНФ» не будет принимать участие в сезоне-2024.

Недопуск вызван «многочисленными нарушениями Соглашения участников, которые повлияли на имидж MotoGP», говорится в заявлении серии.

«РНФ» – бывшая команда « », в 2023 году перешедшая на байки «Априлии». В завершившемся сезоне цвета коллектива защищали Рауль Фернандес и Мигел Оливейра, «РНФ» заняла восьмое из 11 мест в чемпионате.

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