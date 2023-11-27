«РНФ» не будет выступать в MotoGP в 2024 году
Чемпионат мира по мотогонкам в классе MotoGP объявил, что команда «РНФ» не будет принимать участие в сезоне-2024.
Недопуск вызван «многочисленными нарушениями Соглашения участников, которые повлияли на имидж MotoGP», говорится в заявлении серии.
«РНФ» – бывшая команда «Ямаха СРТ», в 2023 году перешедшая на байки «Априлии». В завершившемся сезоне цвета коллектива защищали Рауль Фернандес и Мигел Оливейра, «РНФ» заняла восьмое из 11 мест в чемпионате.
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Нужно больше Дукати на стартовой решётке)))
Там скорее КТМ мог возбудиться, но если кто и найдется из желающих занять место RNF, то они получат Априльи по договору с Дорна.