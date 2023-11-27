Оскар Пиастри: «Было приятно проехать чистую гонку – без контактов с болидами соперников или еще чего-то безумного»

Пиастри доволен выступлением в финальной гонке сезона.

Пилот « » подвел итоги Гран-при Абу-Даби, отметив, что был рад провести чистый заезд, не становясь участником различных инцидентов.

«Было приятно проехать чистую гонку. По ощущениям, прошло довольно много времени с тех пор, как я проводил гонку без контактов с болидами соперника или еще чего-то безумного.

Хотя саму гонку мы провели не так сильно, как нам бы хотелось. Думаю, мои первый и второй отрезки вышли далеко не самыми лучшими в этом сезоне, но вот финальный отрезок я проехал очень сильно, так что было здорово закончить заезд на неплохой ноте.

Мы надеялись на чуть более высокий темп, однако мы знаем, что у нашей машины по-прежнему есть несколько слабых сторон, и эта трасса определенно их обнажила.

В этом году основное внимание уделялось гонкам. На последнем отрезке мы начали включаться, но нам по-прежнему есть над чем работать. Обращаться с этими шинами в целом непросто, да и наша машина не лучшим образом работает в определенных условиях. Каждый новый Гран-при – это новый опыт.

Надеюсь, что теперь, когда я получил опыт выступлений на всех трассах чемпионата, в следующем году, ситуация улучшится, ведь я буду знать, чего ожидать. И надеюсь, что в следующем году мы станем сильнее», – рассказал .

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