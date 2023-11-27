«Ред Булл» выплатит рекордные $7,4 миллиона в качестве стартового взноса на сезон-2024
Триумфальный сезон «Ред Булл» стал причиной рекордного взноса на 2024-й.
«Ред Булл» выиграл 21 гонку из 22, досрочно оформил титулы в личном и командном зачетах и существенно превзошел рекорд по набранным очкам (860 против 765 у «Мерседеса» в 2016-м).
Стартовый взнос команды на сезон-2024 «Формулы-1» также окажется беспрецедентным. Сумма рассчитывается по следующей схеме: коллективы выплачивают базовую величину (на 2024-й – 657 837 долларов) и по 6575 долларов за каждое набранное очко в завершившемся сезоне (обладатель Кубка конструкторов платит по 7893 долларов за балл).
Таким образом, к 10 декабря «Ред Булл» придется расстаться с 7,4 миллиона долларов. Сумма для «Мерседеса» и «Феррари», которые набрали более чем вдвое меньше очков, оказалась ниже четырех миллионов.
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