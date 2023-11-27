«Ред Булл» выплатит рекордные $7,4 миллиона в качестве стартового взноса на сезон-2024

Триумфальный сезон «Ред Булл» стал причиной рекордного взноса на 2024-й.

«Ред Булл» выиграл 21 гонку из 22, досрочно оформил титулы в личном и командном зачетах и существенно превзошел рекорд по набранным очкам (860 против 765 у « » в 2016-м).

Стартовый взнос команды на сезон-2024 «Формулы-1» также окажется беспрецедентным. Сумма рассчитывается по следующей схеме: коллективы выплачивают базовую величину (на 2024-й – 657 837 долларов) и по 6575 долларов за каждое набранное очко в завершившемся сезоне (обладатель Кубка конструкторов платит по 7893 долларов за балл).

Таким образом, к 10 декабря «Ред Булл» придется расстаться с 7,4 миллиона долларов. Сумма для «Мерседеса» и «Феррари», которые набрали более чем вдвое меньше очков, оказалась ниже четырех миллионов.

Стартовые взносы команд «Формулы-1» на сезон-2024

1. « » – 7,446 миллиона долларов (860 очков)

2. «Мерседес» – 3,347 (409)

3. « » – 3,327 (406)

4. « » – 2,643 (302)

5. «Астон Мартин» – 2,499 (280)

6. «Альпин» – 1,447 (120)

7. «Уильямс» – 0,842 (28)

8. « » – 0,822 (25)

9. «Альфа Ромео» / «Заубер» – 0,763 (16)

10. «Хаас» – 0,737 (12)

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?