«Ред Булл» выплатит рекордные $7,4 миллиона в качестве стартового взноса на сезон-2024

Теги ФИА Феррари Макларен Заубер Ред Булл Уильямс Альфа Таури Формула-1 Мерседес Астон Мартин Хаас Альфа Ромео Альпин Авто

Триумфальный сезон «Ред Булл» стал причиной рекордного взноса на 2024-й.

«Ред Булл» выиграл 21 гонку из 22, досрочно оформил титулы в личном и командном зачетах и существенно превзошел рекорд по набранным очкам (860 против 765 у «Мерседеса» в 2016-м).

Стартовый взнос команды на сезон-2024 «Формулы-1» также окажется беспрецедентным. Сумма рассчитывается по следующей схеме: коллективы выплачивают базовую величину (на 2024-й – 657 837 долларов) и по 6575 долларов за каждое набранное очко в завершившемся сезоне (обладатель Кубка конструкторов платит по 7893 долларов за балл).

Таким образом, к 10 декабря «Ред Булл» придется расстаться с 7,4 миллиона долларов. Сумма для «Мерседеса» и «Феррари», которые набрали более чем вдвое меньше очков, оказалась ниже четырех миллионов.

Стартовые взносы команд «Формулы-1» на сезон-2024
 
1. «Ред Булл» – 7,446 миллиона долларов (860 очков)
2. «Мерседес» – 3,347 (409)
3. «Феррари» – 3,327 (406)
4. «Макларен» – 2,643 (302)
5. «Астон Мартин» – 2,499 (280)
6. «Альпин» – 1,447 (120)
7. «Уильямс» – 0,842 (28)
8. «Альфа Таури» – 0,822 (25)
9. «Альфа Ромео» / «Заубер» – 0,763 (16)
10. «Хаас» – 0,737 (12)
 

Ферстаппен – синоним скорости. Он уже на территории Шумахера

Сколько призовых заработает каждая команда «Ф-1» за год?

12 комментариев

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whoisme
Сайнс в конце года деньги команде экономил. И выбивал команде 3-е место чтобы больше в трубе время болид провел. Лидер. Стратег.
+19
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+18
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Дмитрий Дудников
Ответ whoisme
Сайнс в конце года деньги команде экономил. И выбивал команде 3-е место чтобы больше в трубе время болид провел. Лидер. Стратег.
Да похоже многие команды хотели плохо откатать сезон. Экономили деньги и боролись за место в трубе. В RB ничего не поняли и попались в ловушку. Теперь не смогут выкинуть деньги в трубу: ни трубы, не денег...
+11
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+11
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Дмитрий Дудников
Ответ Maver1ck19
Ферстаппен чуть не разорил Ред Булл
Ага, завтра выгонят, а то вдруг в 24-м разорит окончательно)))
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Scorpio
Ответ Дмитрий Дудников
Да похоже многие команды хотели плохо откатать сезон. Экономили деньги и боролись за место в трубе. В RB ничего не поняли и попались в ловушку. Теперь не смогут выкинуть деньги в трубу: ни трубы, не денег...
ору)
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Maver1ck19
Ферстаппен чуть не разорил Ред Булл
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-2
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See what
Ф-1 - страна абсурда, половина гонщиков платят командам, в которых работают, победители платят побежденным
+2
-2
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RusSt
И получит их обратно как призовые за первое место)
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Z. Evdaev
В 2011 Кими Райкконен чуть не разорил Лотус по настоящему. Ему обещали по 50 тыс евро за каждый заработанный бал, не ожидая особенно многого, а он возьми и заработай 390 очков за 2 года. Лотус оказались должны ему только бонусами 19,5 млн евро. Ему целый год не платили, и он пропустил 2 последних этапа, "лечил спину" :)
+1
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Иван Еремин
Ответ Maver1ck19
Ферстаппен чуть не разорил Ред Булл
вот прежде чем такие приколы писать посмотрите на сумму в контракте быков с oracle сразу поймете что это мелочь
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Maver1ck19
Ответ Иван Еремин
вот прежде чем такие приколы писать посмотрите на сумму в контракте быков с oracle сразу поймете что это мелочь
Я хотел обратить внимание на большое количество очков набранное Максом.Понятно что любая команда захочет оказаться на их месте не боясь разорения,просто кто-то очень буквально всё воспринимает)
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Дмитрий Дудников
Ответ Scorpio
ору)
🙂
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