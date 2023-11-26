Фредерик Вассер о штрафе Переса: «В этот раз Вольфф не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы»

Вассер высказался о штрафе Переса и тактике Леклера.

Руководитель « » признался, что даже не был в курсе 5-секундного штрафа :

«Я не знал. Честно. Я не знал, потому что, глядя на свой экран, я следил чисто за болидом в виде точки. Я не видел, почему Перес получил штраф. Мне пришлось попросить, чтобы эту информацию вывели мне на экран. [В этот раз] Тото [Вольфф] не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы», – сказал .

Кроме того, он также прокомментировал идею воспользоваться штрафом Переса и оттормозить шедшего позади .

«Можно представить блокировку Расселла, но затем нужно убедиться, что Перес окажется между тобой и Расселлом. Если ты хочешь заблокировать Расселла, то тут все решают сотые секунды. Я не большой фанат подобного.

Мы сделали все, что было в наших силах, честным образом, чтобы пустить Переса, дать ему DRS и попытаться помочь настолько, насколько возможно. Остальное было бы излишним».

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й