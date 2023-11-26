Фредерик Вассер о штрафе Переса: «В этот раз Вольфф не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы»
Вассер высказался о штрафе Переса и тактике Леклера.
Руководитель «Феррари» признался, что даже не был в курсе 5-секундного штрафа Серхио Переса:
«Я не знал. Честно. Я не знал, потому что, глядя на свой экран, я следил чисто за болидом в виде точки. Я не видел, почему Перес получил штраф. Мне пришлось попросить, чтобы эту информацию вывели мне на экран. [В этот раз] Тото [Вольфф] не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы», – сказал Вассер.
Кроме того, он также прокомментировал идею Шарля Леклера воспользоваться штрафом Переса и оттормозить шедшего позади Джорджа Расселла.
«Можно представить блокировку Расселла, но затем нужно убедиться, что Перес окажется между тобой и Расселлом. Если ты хочешь заблокировать Расселла, то тут все решают сотые секунды. Я не большой фанат подобного.
Мы сделали все, что было в наших силах, честным образом, чтобы пустить Переса, дать ему DRS и попытаться помочь настолько, насколько возможно. Остальное было бы излишним».
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Шарль что, трансляцию VK на руле включил?
Хоть бы не позорился. Или у него связи с другими членами клманды нет пока он на точку смотрит?
А так да, Вассер прав. Тото не особо переживает за справедливый штраф, судя по всему. Особенно учитывая, как штраф им помог. Самим фурам нужно было не на СК молиться, а резче думать как максимизировать очки Сайнсу. У Хэмилтона вообще скорости не было, надо было на это давить.