Фредерик Вассер о штрафе Переса: «В этот раз Вольфф не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы»

Теги Феррари Ред Булл Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Шарль Леклер Фредерик Вассер Джордж Расселл Авто

Вассер высказался о штрафе Переса и тактике Леклера.

Руководитель «Феррари» признался, что даже не был в курсе 5-секундного штрафа Серхио Переса:

«Я не знал. Честно. Я не знал, потому что, глядя на свой экран, я следил чисто за болидом в виде точки. Я не видел, почему Перес получил штраф. Мне пришлось попросить, чтобы эту информацию вывели мне на экран. [В этот раз] Тото [Вольфф] не будет жаловаться, что стюарды слишком суровы», – сказал Вассер.

Кроме того, он также прокомментировал идею Шарля Леклера воспользоваться штрафом Переса и оттормозить шедшего позади Джорджа Расселла.

«Можно представить блокировку Расселла, но затем нужно убедиться, что Перес окажется между тобой и Расселлом. Если ты хочешь заблокировать Расселла, то тут все решают сотые секунды. Я не большой фанат подобного.

Мы сделали все, что было в наших силах, честным образом, чтобы пустить Переса, дать ему DRS и попытаться помочь настолько, насколько возможно. Остальное было бы излишним».

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

8 комментариев

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Владимир Вербицкий
А с Сайнсом вы что сделали?
+16
-1
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Антон Якимцев
Как Леклер в болиде знал о штрафе, а Вассер на мостике - нет, Карл?
Шарль что, трансляцию VK на руле включил?

Хоть бы не позорился. Или у него связи с другими членами клманды нет пока он на точку смотрит?
+9
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+9
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yevgeny
Хэм почему не получил штраф за таран Альпин? Двойные стандарты как всегда.
+11
-6
+5
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Le Chan
Ответ Марат Кагин
ждали ск
У них просто не было Нельсиньо Пике так бы СК был))))
+4
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+4
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Антон Якимцев
Ответ yevgeny
Хэм почему не получил штраф за таран Альпин? Двойные стандарты как всегда.
ФИАрдес в действии. На чемпионство не натянули, зато на второе место получилось.
+6
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+3
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mrMassi
Эти все разговоры про переживания были бы понятны если бы штраф не был таким очевидным. Перес вроде не первый раз в таком стиле в повороты ныряет, и до этого его за подобные мувы наказывали.

А так да, Вассер прав. Тото не особо переживает за справедливый штраф, судя по всему. Особенно учитывая, как штраф им помог. Самим фурам нужно было не на СК молиться, а резче думать как максимизировать очки Сайнсу. У Хэмилтона вообще скорости не было, надо было на это давить.
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Марат Кагин
Ответ Владимир Вербицкий
А с Сайнсом вы что сделали?
ждали ск
+1
0
+1
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Антон Якимцев
Ответ Le Chan
У них просто не было Нельсиньо Пике так бы СК был))))
Флав приехал на ГП, но не намекнул красным, что у них есть ещё Альфа и Хаас.
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