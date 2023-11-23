Логан Сарджент о шансах сохранить место в «Уильямсе»: «Я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу»

Теги Уильямс Формула-1 Логан Сарджент Авто

Сарджент оценил свои шансы сохранить место в «Уильямсе».

Американский гонщик заканчивает свой дебютный сезон в «Формуле-1» и пока не получил предложения о продлении контракта.

При этом в прессе начали появляться сообщения о том, что Сарджента могут заменить другим гонщиком.

«Хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Но в моем случае я просто воспринимаю каждую гонку как отдельный этап. И по ощущениям, с точки зрения пилотажа ситуация постепенно улучшается на протяжении уже многих этапов.

Я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. И с учетом того, как я выступаю в последнее время, мне не кажется, что у меня могут возникнуть проблемы», – рассказал Сарджент.

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1 комментарий

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Hitgoe Himgob
Ищи команду в Инди, ты закончил в Ф1

Хотели бы - давно продлили
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