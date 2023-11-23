Логан Сарджент о шансах сохранить место в «Уильямсе»: «Я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу»

Сарджент оценил свои шансы сохранить место в «Уильямсе».

Американский гонщик заканчивает свой дебютный сезон в «Формуле-1» и пока не получил предложения о продлении контракта.

При этом в прессе начали появляться сообщения о том, что Сарджента могут заменить другим гонщиком.

«Хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Но в моем случае я просто воспринимаю каждую гонку как отдельный этап. И по ощущениям, с точки зрения пилотажа ситуация постепенно улучшается на протяжении уже многих этапов.

Я просто стараюсь как можно лучше выполнять свою работу. И с учетом того, как я выступаю в последнее время, мне не кажется, что у меня могут возникнуть проблемы», – рассказал Сарджент.

Вести претендует на место Сарджента, «Мерседес» предоставит «Уильямсу» данные гонщика «Ф-2» (F1-Insider)