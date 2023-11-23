Карлос Сайнс: «Вполне реалистичной можно считать цель на равных бороться с «Ред Булл» с первой же гонки сезона-2024»

Сайнс оценил шансы «Феррари» побороться с «Ред Булл» в сезоне-2024.

Пилот Скудерии выразил уверенность, что у команды есть все необходимое, чтобы отыграть текущее отставание и сделать машину следующего года более сбалансированной.

«У нас в «Феррари» есть все необходимые ингредиенты, чтобы команда могла сказать свое слово в борьбе за чемпионский титул. И некоторые аспекты болида этого года мне бы хотелось видеть и на машине 2024 года – такие, как показатели максимальной скорости и стабильность на торможениях, например. Машина хорошо проходит 90-градусные повороты и неплохо чувствует себя на поребриках.

Но если мы хотим, чтобы наша машина стала более универсальной и сбалансированной, в некоторых из данных аспектов нам придется пойти на определенный компромисс. Мы должны добиться того, чтобы наша новая машина была быстра на трассах любого типа, особенно на гоночной дистанции.

И мы должны понять, почему мы не так хороши, как «Ред Булл» и «Макларен», когда речь заходит об умении беречь шины на дистанции гонки.

Впечатления от болида-2024? Давайте я просто скажу, что на симуляторе она ощущается иначе. Хотя бы приблизительное представление о конкурентоспособности новой машины мы сможем получить только на предсезонных тестах, а потом и на первом этапе сезона-2024 в Бахрейне.

Вполне реалистичной можно считать цель на равных бороться с « », начиная с первой же гонки сезона-2024. А если «Макларен» способен добиться такого прогресса по ходу сезона-2023, значит мы тоже способны так прибавить», – рассказал .

«Феррари» проигрывает старт за стартом – все портят дефектные детали. И проблеме уже два года!