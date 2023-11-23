Джон Элканн: «Нет причин, почему Леклер не может стать чемпионом мира»

Теги Феррари Жан Тодт Формула-1 Джон Элканн Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Президент компании «Феррари» верит в титул Леклера.

Джон Элканн убежден, что гонщик «Феррари» Шарль Леклер способен стать чемпионом «Формулы-1».

«Шарль – очень сильный пилот с огромным потенциалом. Нет причин, почему он не может стать чемпионом мира.

Мы считаем, что у нас очень сильные гонщики, с очень большим потенциалом. Важно сделать так, чтобы этот потенциал претворялся в реальный результат», – заявил босс компании.

Элканн также порассуждал о том, почему «Феррари» не выигрывала чемпионат пилотов с 2007 года:

«Причин всегда очень и очень много. Каждая деталь имеет значение. Помню, как в 2020-м мы провели очень плохой сезон, и меня удивило, что в плане пит-стопов мы оказались хуже, чем предполагала наша позиция в чемпионате.

Это говорит о настрое, ведь если хочешь выигрывать, надо быть лучшим во всем. Да, без конкурентоспособной машины ты в любом случае не победишь, однако тяжело добиться успеха, если нет правильного настроя».

Менеджер рассказал, какую роль играет назначение Фредерика Вассера – первого неитальянского руководителя Скудерии со времен Жана Тодта:

«Важно, чтобы команда была как можно сильнее. Мы только приветствуем, если ради этого получается нанять лучших женщин и мужчин разных национальностей, с разным бэкграундом.

Наша идентичность очень четко определена как итальянская, основа организации итальянская. Но это ни в коей мере не идет во вред. Напротив, такую основу можно дополнять очень сильными талантами из разных мест».

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«Феррари» проигрывает старт за стартом – все портят дефектные детали. И проблеме уже два года!

12 комментариев

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Максон Ферстаппен
Есть одна - Феррари
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Aleksandr Lesnikov
огромный потенциал пора бы реализовывать начинать, а то время то идет..
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Bzz Pvz
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Леклер - безусловно талантливый парень, но есть Макс Ферстаппен… Без лучшего болида и при равных условиях с Максом, ловить Леклеру, честно говоря, нечего
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King_X
Первая причина - это ты*

*Сама Скудериия и ее гипберболизированное итальянское раздолбайство
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Орбит Орбит
Феттель стал блин. конечно и Леклер и Саинс, хоть Латифи. любой может быть при определенных условиях. зачем взрослым людям это объяснять.
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Alexey Prilovsky
Ответ Фанат спорта01
может машина Макса Ферстаппена?
у Переса тоже машина Макса Ферстаппена, и что?
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Фанат спорта01
Ответ Alexey Prilovsky
у Переса тоже машина Макса Ферстаппена, и что?
и то что даже ошибаясь почти каждую вторую гонку Перес все равно впереди всех остальных гонщиков.
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