Джон Элканн: «Нет причин, почему Леклер не может стать чемпионом мира»

Президент компании «Феррари» верит в титул Леклера.

Джон Элканн убежден, что гонщик «Феррари» способен стать чемпионом «Формулы-1».

«Шарль – очень сильный пилот с огромным потенциалом. Нет причин, почему он не может стать чемпионом мира.

Мы считаем, что у нас очень сильные гонщики, с очень большим потенциалом. Важно сделать так, чтобы этот потенциал претворялся в реальный результат», – заявил босс компании.

Элканн также порассуждал о том, почему «Феррари» не выигрывала чемпионат пилотов с 2007 года:

«Причин всегда очень и очень много. Каждая деталь имеет значение. Помню, как в 2020-м мы провели очень плохой сезон, и меня удивило, что в плане пит-стопов мы оказались хуже, чем предполагала наша позиция в чемпионате.

Это говорит о настрое, ведь если хочешь выигрывать, надо быть лучшим во всем. Да, без конкурентоспособной машины ты в любом случае не победишь, однако тяжело добиться успеха, если нет правильного настроя».

Менеджер рассказал, какую роль играет назначение – первого неитальянского руководителя Скудерии со времен :

«Важно, чтобы команда была как можно сильнее. Мы только приветствуем, если ради этого получается нанять лучших женщин и мужчин разных национальностей, с разным бэкграундом.

Наша идентичность очень четко определена как итальянская, основа организации итальянская. Но это ни в коей мере не идет во вред. Напротив, такую основу можно дополнять очень сильными талантами из разных мест».

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