Журналист Туррини: «Не понимаю тех, кто не любит Леклера»
Туррини признался, что не понимает хейтеров Леклера.
Шарль Леклер принес «Феррари» второе место на Гран-при Лас-Вегаса и помог команде приблизиться к «Мерседесу». Журналист Лео Туррини высказался о таланте монегаска и подвел итоги уик-энда для Скудерии.
«Если бы и Карлитос [Сайнс] стартовал с первого ряда, не знаю, как закончилась бы гонка. Его штраф был и остается скандальным.
Леклер меня тронул. Просто не понимаю тех, кто его не любит. Может, он не идеален, но он прекрасен.
Не знаю, что добавить о Ферстаппене – он побеждает, даже когда взбешен.
Теперь между «Феррари» и «Мерседесом» всего четыре очка. Понимаю, что для пуристов второе место в Кубке конструкторов значит меньше, чем ничего, но что есть, то есть. Ценить те (немногие) хорошие вещи, которые происходят в Маранелло и окрестностях – это неплохо», – написал Туррини в своем блоге.
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