Журналист Туррини: «Не понимаю тех, кто не любит Леклера»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Туррини признался, что не понимает хейтеров Леклера.

Шарль Леклер принес «Феррари» второе место на Гран-при Лас-Вегаса и помог команде приблизиться к «Мерседесу». Журналист Лео Туррини высказался о таланте монегаска и подвел итоги уик-энда для Скудерии.

«Если бы и Карлитос [Сайнс] стартовал с первого ряда, не знаю, как закончилась бы гонка. Его штраф был и остается скандальным.

Леклер меня тронул. Просто не понимаю тех, кто его не любит. Может, он не идеален, но он прекрасен.

Не знаю, что добавить о Ферстаппене – он побеждает, даже когда взбешен.

Теперь между «Феррари» и «Мерседесом» всего четыре очка. Понимаю, что для пуристов второе место в Кубке конструкторов значит меньше, чем ничего, но что есть, то есть. Ценить те (немногие) хорошие вещи, которые происходят в Маранелло и окрестностях – это неплохо», – написал Туррини в своем блоге.

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7 комментариев

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Дмитрий Дудников
Ответ Великий Алонсо
А за что его любить? Жеманный, мягкотелый мажорчик из Монако, нет мужества и характера, нет харизмы, симпатичный, улыбчивый паренёк и на этом все. Взгляните на Фернандо Алонсо - это смесь высочайшего интеллекта, невероятной харизмы, исключительного гоночного мастерства, стального мужского характера и смелости
Ух! На Алонсо только в сварочном шлеме можно смотреть, иначе есть риск просто ослепнуть.
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Олег Попов
Зато мы любим эклеры
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Anastasia Smelova
Сарджент меня тронул. Просто не понимаю тех, кто его не любит. Может, он не идеален, но он прекрасен.
+1
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