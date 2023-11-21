Журналист Туррини: «Не понимаю тех, кто не любит Леклера»

Туррини признался, что не понимает хейтеров Леклера.

принес «Феррари» второе место на Гран-при Лас-Вегаса и помог команде приблизиться к « ». Журналист Лео Туррини высказался о таланте монегаска и подвел итоги уик-энда для Скудерии.

«Если бы и Карлитос [ ] стартовал с первого ряда, не знаю, как закончилась бы гонка. Его штраф был и остается скандальным.

Леклер меня тронул. Просто не понимаю тех, кто его не любит. Может, он не идеален, но он прекрасен.

Не знаю, что добавить о – он побеждает, даже когда взбешен.

Теперь между « » и «Мерседесом» всего четыре очка. Понимаю, что для пуристов второе место в Кубке конструкторов значит меньше, чем ничего, но что есть, то есть. Ценить те (немногие) хорошие вещи, которые происходят в Маранелло и окрестностях – это неплохо», – написал Туррини в своем блоге.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

Космоналет Леклера на «Ред Булл»: 20 км/ч преимущества, 7g перегрузки на торможении! Приз – подиум за поворот до финиша