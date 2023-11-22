Карлос Сайнс: «Нужно найти решение проблемы – сделать машину безопасности немного быстрее»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Машины безопасности в «Ф-1» нужно сделать быстрее – считает Сайнс.

Пилот «Феррари» высказался о том, что современные автомобили безопасности в «Ф-1» развивают недостаточно высокую скорость, что порой приводит к возникновению опасных ситуаций.

Так, на Гран-при Лас-Вегаса главной проблемой появления на трассе автомобиля безопасности стало то, чо за несколько кругов, которые пелотон проехал за пейскаром, шины на болидах заметно остыли.

На данный момент в «Ф-1» используют два автомобиля безопасности – «Мерседес» AMG GT Black Series и модифицированный «Астон Мартин» Vantage.

«В период нахождения на трассе машины безопасности в первом повороте мы ехали почти как по льду. Нам нужно найти решение проблемы – сделать машину безопасности немного быстрее, как раз для вот таких ситуаций. Я не могу объяснить вам, каково это – ехать по прямой на скорости 340 км/ч, зная, что когда в конце прямой ты нажмешь на тормоза, машина просто не замедлится», – рассказал Сайнс.

В «Ф-1» издеваются над суперкаром «Астон Мартин» – говорят, не годен в автомобили безопасности. Он правда слишком медленный?

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