Тед Кравиц о штрафе Ферстаппена: «Жестко бороться уже нельзя?»
Репортер Sky Sports Кравиц не согласился со штрафом Ферстаппена.
Макса Ферстаппена наказали за маневр на старте Гран-при Лас-Вегаса: гонщик «Ред Булл» выдавил конкурента из «Феррари» Шарля Леклера.
Журналист Тед Кравиц посчитал, что инцидент – жесткая, но допустимая борьба.
«Макс Ферстаппен начал гонку с очень смелой обороны от Шарля Леклера на первом круге. Можно смотреть на ситуацию с двух сторон. Стюарды решили, что это заслуживает пятисекундного штрафа за выдавливание соперника за пределы трассы. Не знаю, я такое уже видел.
Мне показалось, что это жесткая борьба. Ты ныряешь внутрь и вроде как нежно провожаешь пилота по внешней траектории, портя ему выезд из поворота, затем ты режешь по внутренней, а соперник выезжает за границы трека.
Так уже нельзя? Ну, да, это было жестко. Другого гонщика вытолкнули за пределы трассы», – высказался Кравиц.
Макс Ферстаппен: «Штраф за выдавливание Леклера – верное решение, пожалуй»
Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место
не попал на апекс и за счет этого обогнал другого пилота - будь добр штраф
в австрии в 2019 году прокатило, потому что макс на трассе остался, сейчас не вышло. штраф абсолютно по делу
По факту мы имеем то, что Макс с Шарлем за последние 4-5 лет обгоняли друг друга десятки раз. И все живы. И все нормально.