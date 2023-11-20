Тед Кравиц о штрафе Ферстаппена: «Жестко бороться уже нельзя?»

Теги ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Репортер Sky Sports Кравиц не согласился со штрафом Ферстаппена.

Макса Ферстаппена наказали за маневр на старте Гран-при Лас-Вегаса: гонщик «Ред Булл» выдавил конкурента из «Феррари» Шарля Леклера.

Журналист Тед Кравиц посчитал, что инцидент – жесткая, но допустимая борьба.

«Макс Ферстаппен начал гонку с очень смелой обороны от Шарля Леклера на первом круге. Можно смотреть на ситуацию с двух сторон. Стюарды решили, что это заслуживает пятисекундного штрафа за выдавливание соперника за пределы трассы. Не знаю, я такое уже видел.

Мне показалось, что это жесткая борьба. Ты ныряешь внутрь и вроде как нежно провожаешь пилота по внешней траектории, портя ему выезд из поворота, затем ты режешь по внутренней, а соперник выезжает за границы трека.

Так уже нельзя? Ну, да, это было жестко. Другого гонщика вытолкнули за пределы трассы», – высказался Кравиц.

Макс Ферстаппен: «Штраф за выдавливание Леклера – верное решение, пожалуй»

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15 комментариев

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Роман
Британский репортёр Sky Sports говорит, что штрафа не должно быть у Макса... сегодня ретроградный меркурий?
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Kasper N . P .
это не борьба, это выдавливание
не попал на апекс и за счет этого обогнал другого пилота - будь добр штраф
в австрии в 2019 году прокатило, потому что макс на трассе остался, сейчас не вышло. штраф абсолютно по делу
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Сергей Евсеев
Ответ Kasper N . P .
это не борьба, это выдавливание не попал на апекс и за счет этого обогнал другого пилота - будь добр штраф в австрии в 2019 году прокатило, потому что макс на трассе остался, сейчас не вышло. штраф абсолютно по делу
Помню, в последней гонке 2021 попал на апекс. А второй пилот срезал. В итоге ни позицию не вернули, ни оштрафовали за срезку.
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Minuvert
Ответ Роман
Британский репортёр Sky Sports говорит, что штрафа не должно быть у Макса... сегодня ретроградный меркурий?
Так Макс же не британца вывез, а монегаска)
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Minuvert
Ответ Сергей Евсеев
Помню, в последней гонке 2021 попал на апекс. А второй пилот срезал. В итоге ни позицию не вернули, ни оштрафовали за срезку.
Ну как же? На последнем круге вернул, все по честному
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Сергей Евсеев
Ответ Minuvert
Ну как же? На последнем круге вернул, все по честному
Это жестко 😂
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Марат Кагин
ну если уж британцы не согласны с штрафом Макса, то остаётся руки развести
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Александр Деев
Штраф по делу. Если ты и сам не вписался и вышел за предели трассы, и сам же сказал потом что штраф справедливый, то наверное штраф действительно заслужен
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Сергей Евсеев
Ответ Forever and Ever
Клоун конечно. Есть жесткая борьба, а есть выдавливание. Если бы Шарль ответил "жестко" по Кравицу, то обе машины были бы разбиты в хлам и был бы серьезный креш. Что за клоун и бездарность.
Так можно про любой обгон сказать - а что, если ответить жестко. Даже круговой может при обгоне его на круг ответить жестко и въехать в бочину. Ну и что дальше?
По факту мы имеем то, что Макс с Шарлем за последние 4-5 лет обгоняли друг друга десятки раз. И все живы. И все нормально.
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Markoni
Ответ Сергей Евсеев
Так можно про любой обгон сказать - а что, если ответить жестко. Даже круговой может при обгоне его на круг ответить жестко и въехать в бочину. Ну и что дальше? По факту мы имеем то, что Макс с Шарлем за последние 4-5 лет обгоняли друг друга десятки раз. И все живы. И все нормально.
Что дальше? А всё просто, выдавил, получи штраф в секунд в 60, дабы не повадно было.
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Сергей Евсеев
Ответ Markoni
Что дальше? А всё просто, выдавил, получи штраф в секунд в 60, дабы не повадно было.
Хэмилтон Рассела выдавил в Японии? Ему какой штраф положен? 60 секунд? Хотите гонки без обгонов смотреть? Спасибо, не надо.
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Z. Evdaev
Ответ Markoni
Что дальше? А всё просто, выдавил, получи штраф в секунд в 60, дабы не повадно было.
и кому было бы интересно такое смотреть?
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