Тед Кравиц о штрафе Ферстаппена: «Жестко бороться уже нельзя?»

Репортер Sky Sports Кравиц не согласился со штрафом Ферстаппена.

наказали за маневр на старте Гран-при Лас-Вегаса: гонщик « » выдавил конкурента из « » .

Журналист Тед Кравиц посчитал, что инцидент – жесткая, но допустимая борьба.

«Макс Ферстаппен начал гонку с очень смелой обороны от Шарля Леклера на первом круге. Можно смотреть на ситуацию с двух сторон. Стюарды решили, что это заслуживает пятисекундного штрафа за выдавливание соперника за пределы трассы. Не знаю, я такое уже видел.

Мне показалось, что это жесткая борьба. Ты ныряешь внутрь и вроде как нежно провожаешь пилота по внешней траектории, портя ему выезд из поворота, затем ты режешь по внутренней, а соперник выезжает за границы трека.

Так уже нельзя? Ну, да, это было жестко. Другого гонщика вытолкнули за пределы трассы», – высказался Кравиц.

Макс Ферстаппен: «Штраф за выдавливание Леклера – верное решение, пожалуй»

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