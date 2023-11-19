Макс Ферстаппен: «Штраф за выдавливание Леклера – верное решение, пожалуй»

Ферстаппен согласился со штрафом за нарушение на старте Гран-при Лас-Вегаса.

Гонщик « » выдавил соперника из « » и обогнал его за пределами трассы в первом повороте. Судьи выписали трехкратному чемпиону «Формулы-1» пятисекундный штраф, который не помешал Максу выиграть гонку.

Ферстаппен также объяснил недовольство наказанием по радио.

«Что ж, старт получился хорошим, но мы оба довольно поздно затормозили, чтобы защитить позицию. Внутри было грязно: как только немного выезжаешь за траекторию, уровень сцепления невероятно снижается.

Именно это и случилось. Я затормозил, а сцепления не было. Я не хотел выталкивать Шарля за пределы трассы, но не мог замедлиться и просто продолжал скользить всеми четырьмя колесами – поэтому мы выехали широко.

В тот момент я был полон адреналина и остался недоволен вердиктом. Но, оглядываясь назад, пожалуй, это верное решение. Безусловно, лишние пять секунд осложнили прорыв», – поделился мыслями пилот.

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