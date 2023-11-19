Макс Ферстаппен: «Штраф за выдавливание Леклера – верное решение, пожалуй»

Теги ФИА Феррари Ред Булл Формула-1 регламент Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен согласился со штрафом за нарушение на старте Гран-при Лас-Вегаса.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выдавил соперника из «Феррари» Шарля Леклера и обогнал его за пределами трассы в первом повороте. Судьи выписали трехкратному чемпиону «Формулы-1» пятисекундный штраф, который не помешал Максу выиграть гонку.

Ферстаппен также объяснил недовольство наказанием по радио.

«Что ж, старт получился хорошим, но мы оба довольно поздно затормозили, чтобы защитить позицию. Внутри было грязно: как только немного выезжаешь за траекторию, уровень сцепления невероятно снижается.

Именно это и случилось. Я затормозил, а сцепления не было. Я не хотел выталкивать Шарля за пределы трассы, но не мог замедлиться и просто продолжал скользить всеми четырьмя колесами – поэтому мы выехали широко.

В тот момент я был полон адреналина и остался недоволен вердиктом. Но, оглядываясь назад, пожалуй, это верное решение. Безусловно, лишние пять секунд осложнили прорыв», – поделился мыслями пилот.

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3 комментария

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Minuvert
Когда-то это должно было случиться, судьи много прощали списывая все на правило первого круга
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Сергей Евсеев
Ответ Schiaff1no
Ему бы коробку цветов судьям отправить, что не заставили позицию отдавать сразу же
Так лучше позицию отдать, чем 5 секунд. Он бы отдал позицию и через круг обогнал бы Леклера обратно с ДРС. А так 5 секунд позволили Расселу оказаться впереди после питстопа, да еще обгонять пришлось кучу гонщиков.
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