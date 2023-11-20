Оскар Пиастри: «Темп «Макларена» в гонке стал приятным сюрпризом»

Теги Макларен Формула-1 Оскар Пиастри Гран-при Лас-Вегаса Авто

Пиастри остался доволен скоростью «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам австралийского гонщика, болид «Макларена» смотрелся на трассе в Вегасе лучше, чем предполагалось изначально.

И Пиастри даже немного сожалеет о том, что закончил гонку лишь на 9-й позиции, а не сумел добиться большего.

«Темп болида в гонке стал приятным сюрпризом. Да, предыдущий день вряд ли можно было считать репрезентативным в плане скорости, но такой темп в гонке все равно стал приятной неожиданностью. И мы смотрелись немного сильнее, чем сами ожидали. И нам нужно во всем разобраться.

Вообще скорость очень многих команд в гонке изменилась в сравнении с предыдущим днем. Например, мы ждали, что в гонке очень быстр будет «Уильямс». А это оказалось не так. Так что нам есть что изучить, хотя в целом даже создается ощущение, будто мы заслуживали чуть большего, чем десятое место.

Я думаю, что момент появления на трассе машины безопасности оказался просто идеальным для тех, кто не успел поменять «медиум» с момента старта. Например, посмотрите на Эстебана Окона – для него все сложилось просто идеально.

А мне в тот момент очень хотелось, чтобы правила обязательного использования двух типов шин по ходу гонки не существовало. Ведь тогда я бы просто доехал до конца гонки на своем комплекте «харда». Думаю, нам бы хватило темпа, чтобы удержать четвертое место. Так что досадно, что так вышло. Но да, такой темп в гонке стал приятным сюрпризом», – рассказал Пиастри.

Что случилось на Гран-при Вегаса: Ферстаппен выкинул Леклера с трассы и получил штраф, пять обгонов за первое место

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий