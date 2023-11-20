Оскар Пиастри: «Темп «Макларена» в гонке стал приятным сюрпризом»

Пиастри остался доволен скоростью «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам австралийского гонщика, болид « » смотрелся на трассе в Вегасе лучше, чем предполагалось изначально.

И Пиастри даже немного сожалеет о том, что закончил гонку лишь на 9-й позиции, а не сумел добиться большего.

«Темп болида в гонке стал приятным сюрпризом. Да, предыдущий день вряд ли можно было считать репрезентативным в плане скорости, но такой темп в гонке все равно стал приятной неожиданностью. И мы смотрелись немного сильнее, чем сами ожидали. И нам нужно во всем разобраться.

Вообще скорость очень многих команд в гонке изменилась в сравнении с предыдущим днем. Например, мы ждали, что в гонке очень быстр будет «Уильямс». А это оказалось не так. Так что нам есть что изучить, хотя в целом даже создается ощущение, будто мы заслуживали чуть большего, чем десятое место.

Я думаю, что момент появления на трассе машины безопасности оказался просто идеальным для тех, кто не успел поменять «медиум» с момента старта. Например, посмотрите на Эстебана Окона – для него все сложилось просто идеально.

А мне в тот момент очень хотелось, чтобы правила обязательного использования двух типов шин по ходу гонки не существовало. Ведь тогда я бы просто доехал до конца гонки на своем комплекте «харда». Думаю, нам бы хватило темпа, чтобы удержать четвертое место. Так что досадно, что так вышло. Но да, такой темп в гонке стал приятным сюрпризом», – рассказал Пиастри.

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