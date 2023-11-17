Даниил Квят заинтересован в «Супер-Формуле»: «Есть устная договоренность с одной из команд, но я открыт к любому предложению»

Квят готов выступать в японской «Супер-Формуле».

Бывший пилот «Формулы-1» должен принять участие в тестах новичков «Супер-Формулы» в декабре. Квят уже обкатал модифицированный болид японской серии SF23 для гонок Abu Dhabi Autonomous Racing League – чемпионат, в котором управлять машинами будет искусственный интеллект, запустят в апреле 2024 года.

Даниил является заводским гонщиком «Ламборгини», за которую будет выступать в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) в следующем сезоне. Соревнования в WEC можно совмещать с заездами «Супер-Формулы».

«[На тестах для Abu Dhabi Autonomous Racing League] ощущения от машины были крайне положительными, и я подумал, что будет интересно поучаствовать в настоящем чемпионате [«Супер-Формулы»].

У меня место в WEC в «Ламборгини», но гонок немного, и это означает, что я могу участвовать в еще одной серии. У меня появилась возможность протестировать машину « », однако там есть пересечения с , а в «Супер-Формуле» нет никаких накладок.

Чемпионат выглядит очень конкурентоспособным, уровень высокий, трассы выглядят прекрасно. Там выступают хорошие юниоры, а также опытные ребята, поэтому я очень заинтересован.

Я чувствую, что нахожусь в лучшей форме в своей жизни – как физически, так и психологически. Уверен, я способен сразу же сражаться за высокие позиции.

Я провел несколько позитивных встреч, есть устная договоренность с одной из команд, но иногда все складывается не так просто, как думаешь поначалу. Сроки поджимают, однако я по-прежнему открыт к любому предложению от любой команды. У меня были хорошие отношения с «Хондой», когда я гонялся в «Ф-1», а в я пилотировал машины под брендом «Тойоты».

У меня нет конкретных предпочтений. Я хочу просто получить шанс на борьбу – остальное за мной», – сообщил российский пилот.

Даниил добавил, что не против использования своего имиджа ради роста «Супер-Формулы»:

«Я был бы очень рад стать частью этого. У чемпионата большой потенциал. У « » есть собственная идентичность, отдельная от «Ф-1». Думаю, «Супер-Формула» может стать чем-то подобным.

Моя главная цель – прийти и сразу же показать конкурентоспособность. Если мое участие породит интерес со стороны других зарубежных гонщиков, будет здорово для серии».

Квят примет участие в тестах японской «Супер-Формулы» в декабре

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