«Уильямс» впервые с Гран-при России-2016 стартует в топ-6 двумя болидами

«Уильямс» провел лучшую квалификацию за последние годы.

стал шестым по итогам первой в истории квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, Логан Сарджент – седьмым. Гонщики отыграют по одной позиции на решетке из-за штрафа из «Феррари». Таким образом, Албон стартует пятым, Сарджент – шестым.

В последний раз оба пилота « » начинали гонку в топ-6 на 2016 года. Тогда Валттери Боттас завершил квалификацию третьим, Фелипе Масса – пятым. Напарники также отыграли места на старте из-за штрафа гонщика « » Себастьяна Феттеля.

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