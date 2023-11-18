«Уильямс» впервые с Гран-при России-2016 стартует в топ-6 двумя болидами

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«Уильямс» провел лучшую квалификацию за последние годы.

Алекс Албон стал шестым по итогам первой в истории квалификации к Гран-при Лас-Вегаса, Логан Сарджент – седьмым. Гонщики отыграют по одной позиции на решетке из-за штрафа Карлоса Сайнса из «Феррари». Таким образом, Албон стартует пятым, Сарджент – шестым.

В последний раз оба пилота «Уильямса» начинали гонку в топ-6 на Гран-при России 2016 года. Тогда Валттери Боттас завершил квалификацию третьим, Фелипе Масса – пятым. Напарники также отыграли места на старте из-за штрафа гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля.

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