Джеймс Воулз: «Сарджент стал лучше со всем справляться. Он не совершает ошибок»
Воулз отметил прогресс Логана Сарджента после квалификации в Лас-Вегасе.
Руководитель «Уильямса» доволен результатом Алекса Албона и Логана Сарджента в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса (шестое и седьмое место соответственно).
«Мы знали, что будем быстры здесь. Оба наших болида в первой десятке и в пределах 0,6 секунды от поула – это великолепное достижение.
Для Логана, как и для всех, эта гонка как чистый лист, потому что никто здесь раньше не был. За последние четыре-пять этапов он действительно стал лучше со всем справляться. Не совершает ошибок и выстраивает свою работу», – заявил Воулз.
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