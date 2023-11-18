Джеймс Воулз: «Сарджент стал лучше со всем справляться. Он не совершает ошибок»

Теги Уильямс Формула-1 Александр Албон Логан Сарджент Гран-при Лас-Вегаса Джеймс Воулз Авто

Воулз отметил прогресс Логана Сарджента после квалификации в Лас-Вегасе.

Руководитель «Уильямса» доволен результатом Алекса Албона и Логана Сарджента в квалификации к Гран-при Лас-Вегаса (шестое и седьмое место соответственно).

«Мы знали, что будем быстры здесь. Оба наших болида в первой десятке и в пределах 0,6 секунды от поула – это великолепное достижение.

Для Логана, как и для всех, эта гонка как чистый лист, потому что никто здесь раньше не был. За последние четыре-пять этапов он действительно стал лучше со всем справляться. Не совершает ошибок и выстраивает свою работу», – заявил Воулз.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

5 комментариев

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Роман
талант раскрылся, фантастика
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Багира!
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Мало поворотов, и много прямых. Плохая аэродинамика в таких случаях помогает раскрыть талант)
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Дмитрий Фурсов
Ответ Багира!
Мало поворотов, и много прямых. Плохая аэродинамика в таких случаях помогает раскрыть талант)
Скорее низкое лобовое сопротивление
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