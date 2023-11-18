Леклер обогнал Алонсо по поулам и выиграл 3 из 4 последних квалификаций

Гонщик « » оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Успех стал для монегаска третьим на последних четырех этапах «Формулы-1» и пятым в 2023 году. Больше поулов в нынешнем сезоне лишь у пилота « » .

Леклер завоевал 23-ю поул-позицию в карьере, обогнал из «Астон Мартин» и вышел на чистую 14-ю позицию в истории по этому показателю.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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