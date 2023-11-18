Леклер обогнал Алонсо по поулам и выиграл 3 из 4 последних квалификаций

Теги Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Макс Ферстаппен Шарль Леклер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер оказался быстрейшим по итогам квалификации к Гран-при Лас-Вегаса.

Успех стал для монегаска третьим на последних четырех этапах «Формулы-1» и пятым в 2023 году. Больше поулов в нынешнем сезоне лишь у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Леклер завоевал 23-ю поул-позицию в карьере, обогнал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» и вышел на чистую 14-ю позицию в истории по этому показателю.

Гран-при Лас-Вегаса-2023. Леклер выиграл квалификацию, Сайнс – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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14 комментариев

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Vladimir Chistyakov
по поулам статистика хорошая, а вот по конвертации этих поулов в победы одна из худших, если не худшая за всю историю
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<~Inter~>
У Леклера безусловно талант ехать 1 быстрый круг
+9
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Minuvert
Алонсо очень из-за этого расстроится, слезами зальёт два своих чемпионских кубка
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United_LP
Ответ Великий Алонсо
Алонсо быстрее, возможно и ещё несколько человек. Леклер на 0.044 обошёл Сайнса, что тут невероятного?
Удивительного ничего. 0.044 с неидеальным кругом, в то время как ддя Сайнса.это быд предел.
Ну а по Алонсо с тобой спорить - со стеной говорить.
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Виталий Выговский
Ответ United_LP
Удивительного ничего. 0.044 с неидеальным кругом, в то время как ддя Сайнса.это быд предел. Ну а по Алонсо с тобой спорить - со стеной говорить.
Ждем комментарий что на такой бы машине, Алонсо бы выиграл чемпионат, уже в первой гонке сезона :)
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United_LP
Мистер Поул Позишн. На одном круге вряд-ли на данный момент есть кто быстрее.
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Grigpar
Ответ United_LP
Мистер Поул Позишн. На одном круге вряд-ли на данный момент есть кто быстрее.
Это так условно, что даже не вычисляемо. есть лишь понятие быстрый пилот или нет.
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
Алонсо быстрее, возможно и ещё несколько человек. Леклер на 0.044 обошёл Сайнса, что тут невероятного?
Алонсо кончил тебе в глаз. Других объяснений я не вижу.
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Антон Якимцев
Ответ Minuvert
Алонсо очень из-за этого расстроится, слезами зальёт два своих чемпионских кубка
И ещё 10 не полученных, слезы в бездну.
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Minuvert
Ответ Антон Якимцев
И ещё 10 не полученных, слезы в бездну.
В бездну расточительно, можно свой парфюм выпустить и назвать OdekAlonso
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