Стюарды отклонили просьбу «Феррари» без штрафа заменить поврежденные детали на болиде Сайнса

Теги ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 регламент Гран-при Лас-Вегаса Авто

Стюарды отклонили запрос «Феррари» по замене двигателя на болиде Сайнса.

Стюарды отказали «Феррари» в просьбе без штрафа заменить поврежденные детали на болиде. В «Феррари» отмечали, что хотели бы сделать это, учитывая то, что все повреждения машины были получены по независящим от команды причинам.

Стюарды в своем заявлении отметили, что понимают ситуацию «Феррари» и с радостью удовлетворили бы запрос команды, учитывая все обстоятельства. Однако регламент «Формулы-1» просто не предполагает наличия у стюардов полномочий принимать решения по подобным вопросам. А поскольку в регламенте подобные уступки просто не предусмотрены, заявка «Феррари» не может быть удовлетворена.

«Феррари» обратилась в ФИА с запросом без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса

10 комментариев

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Мадина Уйгурова
Самый позорный и клоунский Гран При с точки зрения организации в истории Формулы 1
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Reddick
🤡🤡🤡
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Иван Алейников
Действительно обидно
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madrilenos
а ещё кто-то смеялся что и фтраф получит Феррари))) Цирк, да и только. это Америка. show must go on))
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sir_shir
ну это реально не функция стюардов, надо прямо в Либерти писать - и заодно финансовые потери описать
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Paninaro
Цирк с конями.)
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Faraon
Могли бы сделать исключение, неужели это так сложно.
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Minuvert
Это ещё на минимальных крыльях едут, а представьте что было бы, если бы прижим генерировали крыльями а-ля Монако!
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