Стюарды отклонили просьбу «Феррари» без штрафа заменить поврежденные детали на болиде Сайнса

Стюарды отклонили запрос «Феррари» по замене двигателя на болиде Сайнса.

Стюарды отказали «Феррари» в просьбе без штрафа заменить поврежденные детали на болиде. В «Феррари» отмечали, что хотели бы сделать это, учитывая то, что все повреждения машины были получены по независящим от команды причинам.

Стюарды в своем заявлении отметили, что понимают ситуацию «Феррари» и с радостью удовлетворили бы запрос команды, учитывая все обстоятельства. Однако регламент «Формулы-1» просто не предполагает наличия у стюардов полномочий принимать решения по подобным вопросам. А поскольку в регламенте подобные уступки просто не предусмотрены, заявка «Феррари» не может быть удовлетворена.

«Феррари» обратилась в ФИА с запросом без штрафа заменить двигатель на болиде Сайнса