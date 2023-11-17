Кристиан Хорнер: «Нужно проявить гибкость – может быть, увеличить продолжительность третьей практики»

Хорнер призвал проявить гибкость при изменении расписания уик-энда в Лас-Вегасе.

Руководитель « » считает, что стоит подумать над оптимальным решением проблемы с расписанием, возникшем после инцидента в начале первой практики.

Из-за вылетевшей крышки люка повреждены оказались болиды Карлоса Сайнса и Эстебана Окона. Первая практика сразу была остановлена красными флагами и отменена, а вторая, на данный момент, отложена на неопределенный срок.

«Нужно проявить гибкость. Очень жаль, что так вышло, ведь болельщикам хотелось бы видеть болиды на трассе, но безопасность должна стоять на первом месте. Мы должны поступить правильно – надеюсь, всем нам не придется слишком долго ждать.

Может быть, стоит увеличить продолжительность третьей практики завтра. Какое-то решение будет найдено. Кроме того, мы все в любом случае пробудем здесь всю ночь, так что можно погонять и в два часа ночи.

Что касается трассы, то покрытие не такое скользкое, как было, например, несколько лет назад на Гран-при Турции. Да, покрытие совсем новое, но по ходу заездов температура шин уже начала расти, ситуация развивалась в правильном направлении.

Да, пилоты по-прежнему говорили, будто едут на «сликах» по мокрой трассе, но на таком типе асфальта это нормально. Хотя все не так просто, особенно в зонах торможений», – рассказал .

1-ю практику перед Гран-при Лас-Вегаса завершили через несколько минут после старта из-за люка, вызвавшего поломку «Феррари» Сайнса