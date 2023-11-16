Льюис Хэмилтон: «Мерседесу» должно быть легче на не самой техничной трассе Гран-при Лас-Вегаса»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Гран-при Лас-Вегаса Авто

Трасса в Лас-Вегасе подойдет «Мерседесу», предположил Хэмилтон.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду на то, что на Гран-при Лас-Вегаса команда выступит успешнее, чем в Бразилии.

«Безусловно, [уверенности] больше, чем на прошлом этапе. Я все равно думаю, что нас ждет вызов, [будет трудно] заставить шины работать. Не сказать, что мы быстрейшие на прямых, так что придется непросто. Посмотрим, получится ли терять не так много на прямых и держаться рядом с соперниками в поворотах.

Но трасса не самая техничная – надеюсь, это несколько облегчит нам задачу», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1».

Льюис также поделился мыслями о гонке в Сан-Паулу – Хэмилтон завершил заезд восьмым, его напарник Джордж Расселл сошел. Босс команды Тото Вольфф заявил, что уик-энд стал для «Мерседеса» худшим за 13 лет.

Гонщик прокомментировал слова начальника:

«У меня память хуже – я не помню все уик-энды.

Безусловно, было ощущение, что это один из худших. Но мы просто не наладили машину. Конечно, потенциал в болиде есть, до этого мы провели две прекрасные гонки. Мы просто не попали в рабочее окно, ответственность на всех нас.

Однако все восстановились. Мы вернулись на базу, и все крайне мотивированы на то, чтобы мощно завершить сезон. Не сомневаюсь, что мы на это способны».

Тото Вольфф: «Это был худший уик-энд «Мерседеса» за последние 13 лет. Мы даже думали, чтобы в гонке стартовать с пит-лейн»

Льюис Хэмилтон перед Гран-при Лас-Вегаса: «Сомневаюсь, что наша машина способна выиграть хоть одну гонку»

2 комментария

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KMR
Конец сезона 2007 Люся точно помнит)
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