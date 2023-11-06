Тото Вольфф: «Это был худший уик-энд «Мерседеса» за последние 13 лет. Мы даже думали, чтобы в гонке стартовать с пит-лейн»

Вольфф назвал уик-энд в Бразилии худшим для «Мерседеса» за 13 лет.

Исполнительный директор « » признал, что команда не знает причин провального выступления на Гран-при Сан-Паулу.

Вольфф признал, что команда ошиблась с настройками болида, однако что неправильные настройки не объясняют настолько большого дефицита скорости относительно конкурентов.

Более того, в «Мерседесе» пока не знаю, что именно стало причиной такой нехватки темпа – и поэтому не рискнули пойти на радикальный шаг и старт с пит-лейна, но зато с возможностью полностью изменить настройки болидов перед Гран-при, нарушив правила «закрытого парка».

«Уик-энды со спринтами явно не наша самая сильная сторона. На большинстве таких уик-эндов нам удается выбраться из неприятностей. Но вот такая разница – восьмое место здесь и почти первое место по скорости всего неделю назад в Мексике, – кажется просто невозможной. Лично на мой взгляд, это был худший уик-энд за последние 13 лет.

Да, мы ошиблись с настройками, слишком сильно подняли машину, и работали с такими настройками весь уик-энд. Но это не главная причина такого провального уик-энда. На машине должна быть какая-то фундаментальная механическая проблема. Заднее антикрыло или высота дорожного просвета не может настолько сильно все изменить, потому что там мы говорим о разнице в пару миллиметров. Да, конечно, ошибка в таких настройках тоже обходится вам потерей скорости, но не объясняет такой провал по ходу всего уик-энда.

Мы даже думали над тем, чтобы в гонке стартовать с пит-лейна (нарушив правила «закрытого парка» и подобрав оптимальные настройки болидов). Проблема в том, что мы понятия не имели, что именно нам нужно менять в настройках, поскольку основная проблема лежала намного глубже. И чтобы постараться заработать как можно больше очков, мы подумали, что лучшим вариантом все-таки будет начать гонку со стартовой решетки», – рассказал .

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