Гюнтер Штайнер: «Гран-при Лас-Вегаса установит стандарты для многих вещей в «Ф-1»

Штайнер не сомневается, что Гран-при Лас-Вегаса станет образцом для подражания.

Руководитель « » поделился мыслями перед первым в истории Гран-при Лас-Вегаса и первой гонкой «Формулы-1» в городе с 1982 года.

«Наверное, у нас всех есть ожидания, однако мы знаем, что такое Лас-Вегас. Трудно в точности представить, как все будет выглядеть, но это станет очень классным событием, чем-то совершенно новым в сравнении любыми другими гонками «Формулы-1».

Трудно организовать гонку в таком городе как Лас-Вегас, мягко говоря, это требует огромных усилий. Несколько лет назад было невозможно даже не говорить – размышлять о подобном. Увидим, как все сложится, однако, безусловно, этап установит стандарты для многих вещей в нашем спорте.

На мой взгляд, то, что в Штатах проходят три гонки – фантастика, особенно для американской команды. Кто бы мог подумать пять или десять лет назад, что в США начнут проводить более одного Гран-при. Теперь у нас три, и они очень разные – мы словно гоняемся на разных континентах, не то что в разных странах. Я считаю, это плюс для «Формулы-1» и американских болельщиков, которые смотрят и поддерживают все больше.

Остин остается скорее «традиционной» гонкой, куда приезжают многие из самых преданных гоночных фанатов. В Майами есть дух вечеринки, и посмотрим, что будет в Вегасе. Город никогда не спит, и мы будем гоняться ночью – опять же, совершенно новый опыт», – сообщил .

«Ф-1» выбивает миллионы из отелей и клубов с окнами на трассу Гран-при Вегаса. Иначе помешает смотреть гонку!

Берни Экклстоун: «Гран-при Лас-Вегаса не имеет никакого отношения к «Ф-1»