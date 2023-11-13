«Альпин» представила ливрею от британского бренда одежды для Гран-при Лас-Вегаса

Теги Формула-1 Эстебан Окон Пьер Гасли стиль Альпин Гран-при Лас-Вегаса ливреи Авто

«Альпин» показала особую расцветку для Гран-при Лас-Вегаса.

Команда «Формулы-1» объявила о сотрудничестве с британским брендом уличной одежды Palace и итальянской компанией Kappa.

Ливрея для американского этапа создана Palace: расцветку в традиционных для «Альпин» цветах разнообразили добавлением паттерна.

В рамках партнерства «Альпин» представит модную коллекцию в Лас-Вегасе. Кроме того, Эстебан Окон и Пьер Гасли будут использовать специальные комбинезоны с тем же узором.

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Фото: сайт команды «Альпин»; соцсети команды «Альпин»

2 комментария

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United_LP
нормально занесли
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RomvB
Что-то на палас не сильно похоже ... )
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