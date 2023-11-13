«Альпин» представила ливрею от британского бренда одежды для Гран-при Лас-Вегаса
«Альпин» показала особую расцветку для Гран-при Лас-Вегаса.
Команда «Формулы-1» объявила о сотрудничестве с британским брендом уличной одежды Palace и итальянской компанией Kappa.
Ливрея для американского этапа создана Palace: расцветку в традиционных для «Альпин» цветах разнообразили добавлением паттерна.
В рамках партнерства «Альпин» представит модную коллекцию в Лас-Вегасе. Кроме того, Эстебан Окон и Пьер Гасли будут использовать специальные комбинезоны с тем же узором.
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