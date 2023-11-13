«Хаас» будет использовать разные машины на Гран-при Лас-Вегаса: «Хюлькенбергу больше подходит старая версия, Магнуссену – новая»

Гонщики «Хааса» будут работать с разными конфигурациями машины в Лас-Вегасе.

Команда внедрила существенный пакет обновлений на . В Лас-Вегасе Нико Хюлькенберг вернется к исходному болиду, в то время как продолжит пилотировать VF-23 новой версии.

«Нико чувствует, что ему больше подходит старая спецификация, Кевин – наоборот, и это главная причина. Мы решили дать пилотам то, чего они хотят. Впереди две гонки, и терять нам нечего, так что команда попыталась сделать все возможное.

Можно обсуждать собранные данные, но информации у нас достаточно. Решение в первую очередь основано на том, что нравится каждому из пилотов. Это позволит им чувствовать себя комфортно и быть максимально довольными машиной, насколько это возможно», – пояснил руководитель «Хааса» .

Ральф Шумахер: «Возможно, втайне Хюлькенберг надеется найти способ выбраться из «Хааса»

В «Ф-1» отбрили протест на результаты гонки с кадрами 20 срезок трассы! Нет, у судей есть логика