«Хаас» будет использовать разные машины на Гран-при Лас-Вегаса: «Хюлькенбергу больше подходит старая версия, Магнуссену – новая»

Теги Гран-при США Нико Хюлькенберг Формула-1 Кевин Магнуссен Хаас Гюнтер Штайнер Гран-при Лас-Вегаса Авто

Гонщики «Хааса» будут работать с разными конфигурациями машины в Лас-Вегасе.

Команда внедрила существенный пакет обновлений на Гран-при США. В Лас-Вегасе Нико Хюлькенберг вернется к исходному болиду, в то время как Кевин Магнуссен продолжит пилотировать VF-23 новой версии.

«Нико чувствует, что ему больше подходит старая спецификация, Кевин – наоборот, и это главная причина. Мы решили дать пилотам то, чего они хотят. Впереди две гонки, и терять нам нечего, так что команда попыталась сделать все возможное.

Можно обсуждать собранные данные, но информации у нас достаточно. Решение в первую очередь основано на том, что нравится каждому из пилотов. Это позволит им чувствовать себя комфортно и быть максимально довольными машиной, насколько это возможно», – пояснил руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер.

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1 комментарий

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ilia rus
Вот бы Перцу так…
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