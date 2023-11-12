Ральф Шумахер: «Возможно, втайне Хюлькенберг надеется найти способ выбраться из «Хааса»

Ральф Шумахер высказался о карьерных перспективах Хюлькенберга.

По мнению бывшего пилота «Формулы-1», Хюлькенберг выступает на очень высоком уровне и сейчас, осознавая ограниченные возможности «Хааса», в тайне надеется найти способ перейти в более перспективную команду.

В «Хаасе» уже подтвердили, что Хюлькенберг и Магнуссен продолжат выступать за команду в сезоне-2024. При этом Хюлькенберг остается единственным представителем Германии среди участников «Формулы-1».

«Команда «Хаас» дала возможность вернуться в «Формулу-1». Так что решение остаться в «Хаасе» я считаю совершенно справедливым и честным.

К другой стороны, Хюлькенберг осознает, что сейчас «Хаас» находится в тупике с точки зрения развития концепции. Что бы они ни делали, сейчас команда «Хаас» недостаточно хороша, чтобы конкурировать с соперниками в середине пелотоне. И для Хюлькенберга это печальная ситуация.

Возникает ощущение, что Нико старается честно и открыто справляться с ситуацией, но втайне, вероятно, надеется способ выбраться оттуда.

Все его высказывания, выражение лица и так далее говорят о многом. И я понимаю его, ведь Нико не становится моложе. Он все еще способен выступать на высоком уровне, но проведя больше двухсот Гран-при так ни разу и не был на подиуме. И да, в такие моменты начинаешь терять терпение.

В «Хаас» нужно вложить много денег (чтобы команда стала конкурентоспособной). Один из вариантов для Джина Хааса – просто продать команду. Другой вариант – найти сильного технологического партнера со стороны. Невозможно купить несколько деталей здесь, пару деталей там, а потом просто собрать их вместе и выступать на высоком уровне», – рассказал .

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