Джеймс Воулз: «Трасса в Лас-Вегасе относится к той категории треков, где «Уильямс» обычно выступает очень неплохо»

Воулз рассказал об ожиданиях от Гран-при Лас-Вегаса.

Руководитель « » поделился мнением о том, чего стоит ожидать от предстоящего гоночного уик-энда.

При этом Воулз считает, что с учетом особенностей конфигурации, трасса в Лас-Вегаса должна хорошо подойти болиду «Уильямса».

«Лично я с нетерпением жду Гран-при Лас-Вегаса по ряду причин. Во-первых, я думаю, что нас ждет по-настоящему зрелищное событие, а во-вторых, потому что, как мне кажется, по некоторым элементам эта трасса может очень здорово подойти «Уильямсу».

Хорошая новость в том, что с точки зрения выбора конфигурации заднего антикрыла эта трасса очень похожа за «Монцу», может еще на «Спа». Другими словами, относится к той категории трасс, на которых мы обычно выступаем очень неплохо, и где проявляются сильные стороны нашего болида.

Нас ждет трасса с совершенно новым и очень скользким покрытием. Как вы могли видеть в Катаре, по ходу уик-энда состояние трассы с таким покрытием может значительно измениться – как с точки зрения времени на круге, так и уровне износа шин.

Это создает возможности, но также несет в себе определенный риск. Думаю, мы можем столкнуться с определенными проблемами при работе с наиболее мягкими по составу шинами, особенно на старте гонки. Хотя, опять же, возможно, что по ходу уик-энда ситуация улучшится.

Если говорить о целях на остаток сезона, то разработку нынешнего болида мы остановили много месяцев назад. И да, в определенном смысле может оказаться так, что тем самым мы поставили под угрозу свое седьмое место в Кубке конструкторов. Но несмотря на это я все равно рад принятому решению. Ведь наша главная цель не в том, на каком месте мы закончим этот сезон – 7-м или 8-м. Цель в том, как нам вывести команду обратно в число лидеров.

Мы хотим сделать шаг вперед в 2024 году, потом еще один шаг в 2025, потом в 2026-м. Такая работа требует времени, команда должна пройти через несколько фаз трансформации», – рассказал Воулз.

«Ф-1» не пускает пафосную американскую команду – не только из-за денег. Она и правда не добавит ценности