Главный инженер «Пирелли» о спринтах: «Выберите подходящие трассы – и получите зрелищные заезды»

Для улучшения зрелищности спринтов в «Ф-1» нужно подбирать подходящие трассы.

Главный инженер « » Симоне Берра поделился мнением о проблеме недовольства спринтами и низкому к ним зрительскому интересу.

В этом сезоне « » провела шесть спринтов и к концу сезон в паддоке сформировалось мнение о необходимости внесения изменений в сам формат соревнования.

По словам Берра, главным образом проблему скучности спринтов можно решить, правильно выбирая трассы для их проведения.

«Не думаю, что «Ф-1» стоит что-то менять с точки зрения дистанции спринтов, например. Лучше стоит принимать правильные решения при выборе конфигурации трассы – это то, где у нас есть выбор, и за счет чего спринты могут стать зрелищнее.

При этом у нас были и интересные спринты. На трассе в Катаре очень высокий уровень износа, что сказалось на выборе составов шин. У нас не было состава, который бы хорошо держал длинную дистанцию. У нас были шины типов C2 и C3, но оба типа сильно страдали от грануляции. Так что конфигурация трассы играет важную роль. Выберите подходящие трассы – и получите зрелищные спринты», – рассказал Берра.

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