Главный инженер «Пирелли» о спринтах: «Выберите подходящие трассы – и получите зрелищные заезды»
Для улучшения зрелищности спринтов в «Ф-1» нужно подбирать подходящие трассы.
Главный инженер «Пирелли» Симоне Берра поделился мнением о проблеме недовольства спринтами и низкому к ним зрительскому интересу.
В этом сезоне «Формула-1» провела шесть спринтов и к концу сезон в паддоке сформировалось мнение о необходимости внесения изменений в сам формат соревнования.
По словам Берра, главным образом проблему скучности спринтов можно решить, правильно выбирая трассы для их проведения.
«Не думаю, что «Ф-1» стоит что-то менять с точки зрения дистанции спринтов, например. Лучше стоит принимать правильные решения при выборе конфигурации трассы – это то, где у нас есть выбор, и за счет чего спринты могут стать зрелищнее.
При этом у нас были и интересные спринты. На трассе в Катаре очень высокий уровень износа, что сказалось на выборе составов шин. У нас не было состава, который бы хорошо держал длинную дистанцию. У нас были шины типов C2 и C3, но оба типа сильно страдали от грануляции. Так что конфигурация трассы играет важную роль. Выберите подходящие трассы – и получите зрелищные спринты», – рассказал Берра.
1 комментарий