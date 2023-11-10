«Буду оптимистом и скажу, что мы на это способны». Норрис – о шансах «Макларена» стать главным конкурентом «Ред Булл»

Норрис оценил шансы «Макларена» стать главным конкурентом «Ред Булл».

Пилот « », обсуждая прогресс команды по ходу нынешнего сезона, признал, что несмотря на достигнутые успехи отставание от « » остается очень большим.

«Может быть, шансы и есть. Начиная с того момента, как мы привезли обновления болида на Гран-при Австрии, я занимаю второе место по количеству набранных очков в чемпионате. А «Макларен», как команда, возможно, занимает второе место по количеству набранных очков в Кубке конструкторов.

Мы действительно сделали большой шаг вперед, даже несколько. И особенно учитывая то, что речь идет о борьбе с «Ред Булл», я думаю, что мы действительно многого добились в этом сезоне.

Ведь мы говорим об одном из лучших гонщиков «Ф-1» в истории, который находится за рулем одной из самых доминирующих машин.

И то, что мы прошли такой путь – учитывая то, где мы были на старте сезона в Бахрейне, а сейчас ведем разговоры о борьбе с «Ред Булл», – для нас, я думаю, это очень хороший знак. И мы знаем, что в следующем сезоне способны прибавить еще во многих областях, я этим воодушевлен.

Но я не вижу смысла говорить об этих шансах до непосредственно старта следующего сезона. Однако я буду оптимистом и скажу, что как команда мы на это способны», – рассказал .

Спринты «Ф-1» как отдельный чемпионат: 4 гонщика сражались за второе место, в зачете команд очень плотно