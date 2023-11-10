«Буду оптимистом и скажу, что мы на это способны». Норрис – о шансах «Макларена» стать главным конкурентом «Ред Булл»
Норрис оценил шансы «Макларена» стать главным конкурентом «Ред Булл».
Пилот «Макларена», обсуждая прогресс команды по ходу нынешнего сезона, признал, что несмотря на достигнутые успехи отставание от «Ред Булл» остается очень большим.
«Может быть, шансы и есть. Начиная с того момента, как мы привезли обновления болида на Гран-при Австрии, я занимаю второе место по количеству набранных очков в чемпионате. А «Макларен», как команда, возможно, занимает второе место по количеству набранных очков в Кубке конструкторов.
Мы действительно сделали большой шаг вперед, даже несколько. И особенно учитывая то, что речь идет о борьбе с «Ред Булл», я думаю, что мы действительно многого добились в этом сезоне.
Ведь мы говорим об одном из лучших гонщиков «Ф-1» в истории, который находится за рулем одной из самых доминирующих машин.
И то, что мы прошли такой путь – учитывая то, где мы были на старте сезона в Бахрейне, а сейчас ведем разговоры о борьбе с «Ред Булл», – для нас, я думаю, это очень хороший знак. И мы знаем, что в следующем сезоне способны прибавить еще во многих областях, я этим воодушевлен.
Но я не вижу смысла говорить об этих шансах до непосредственно старта следующего сезона. Однако я буду оптимистом и скажу, что как команда мы на это способны», – рассказал Норрис.
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