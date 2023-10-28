Фелипе Масса: «Скандалы вокруг титулов-2008 и 2021 совершенно разные. Одно дело – манипуляция, другое – ошибка»

Фелипе Масса считает, что между скандалами 2008 и 2021 годов нет связи.

Экс-пилот « », проигравший представителю « » в 2008-м, призывает отменить итоги с подстроенной аварией Нельсона Пике-младшего из «Рено» и отдать ему титул. Сам Хэмилтон, ныне выступающий за «Мерседес», уступил гонщику « » Максу Ферстаппену после ошибки бывшего гоночного директора Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби-2021.

«Одно дело – манипуляция, а другое – ошибка, верно? Это как [футбольный] рефери, который делает какую-нибудь глупость. Это совершенно разные вещи, мой случай в 2008-м и сезон-2021», – заявил Масса.

Фелипе также прокомментировал реплику президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, который пообещал, что Федерация будет «защищаться».

«Я ответил ему: «Дело твое, ты поступаешь так, как считаешь правильным, но ФИА обязана защищаться. У нас свой регламент, спортивные правила, свои уставы, которые говорят, что по истечении определенного периода ты не можешь [ничего сделать]. Но у людей возникают вопросы. Это не книга божья», – сказал бен Сулайем в интервью Reuters.

«Я был немного удивлен, потому что у нас не было такого разговора. Мы никогда не обсуждали дело. Я с ним не говорил, а послал сообщение, в котором объяснил суть дела и сказал, что я доступен для разговора, но он так и не ответил.

Я надеюсь и верю, что ФИА должна защищать наш спорт. Надо не защищать себя, а защищать справедливость и правильные решения для спорта в целом. На мой взгляд, это главное.

Фраза о «книге божьей»? На самом деле наши юристы это знают, вот и все, что я могу сказать», – поделился мнением бразилец.

По мнению вице-чемпиона «Ф-1» 2008 года, нынешние руководители «Ф-1» и ФИА могут пересмотреть решения своих предшественников:

«Надеюсь, люди покажут, что сейчас все изменилось. Надеюсь, люди в ФИА и ФОМ поймут, что такая ситуация недопустима, и не станут отворачиваться. Очень надеюсь, что они все исправят».

Масса не исключил, что согласится разделить титул с Хэмилтоном:

«Я считаю, самое главное для нас – добиться обеспечения справедливости правильным образом. Верное решение, над которым работают [юристы] – отмена гонки [в Сингапуре]. Понимаю, что прошло 15 лет, но справедливость должна быть осуществлена правильным образом, и мы будем за это сражаться.

Если справедливость восторжествует и мы посчитаем, что [разделить титул с Хэмилтоном] правильно – особенно с учетом того, что такое случалось в других видах спорта – то надо это проанализировать. Но мы нацелены на справедливость и на трофей, это главное.

Я никогда не обсуждал вопрос с Хэмилтоном и даже вижу, что люди очень боятся комментировать. Но у меня большая поддержка от большого количества людей, которые, честно говоря, не могут высказаться, от множества людей на улицах, от жителей моей страны и других стран».

Фелипе Масса о титуле-2008: «Отвратительно, когда тебя побеждают обманным путем. Мир спорта нуждается в ответе и заслуживает возмещения ущерба»

Адвокат Массы: «Мы согласились на последний перенос ответа ФИА и ФОМ»

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