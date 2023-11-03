Фелипе Масса: «Хэмилтону придется высказаться о титуле-2008. Меня поддерживают пилоты, даже в «Ф-1». Куда бы я ни пошел, мне говорят, что надо сражаться за справедливость»

Масса считает, что Хэмилтон будет вынужден высказаться о титуле 2008 года.

Экс-пилот « » Фелипе Масса, проигравший одно очко , выступавшему за « », призывает пересмотреть итоги сезона и считает себя легитимным чемпионом. Несмотря на то, что на пресс-конференции перед Гран-при Сан-Паулу несколько гонщиков «Формулы-1» отказались высказывать мнение о ситуации, бразилец полагает, что обладает поддержкой.

«У меня большая поддержка, откровенно говоря. Меня поддерживают пилоты, многие пилоты. Даже гонщики, которые были [на пресс-конференции], если честно. Куда бы я ни пошел – в аэропорт, ресторан, торговый центр, супермаркет – куда бы я ни пошел, люди меня останавливают и говорят, что надо сражаться за справедливость в нашем спорте.

Не только в , в других странах тоже. Я сражаюсь за справедливый спорт – надо исправить то, что было сделано неправильно.

Понимаю, что многие предпочитают не высказываться, не комментировать. Может, они боятся чего-то, связанного с этим миром, но у меня ноль сомнений в поддержке. У меня огромная поддержка, и я абсолютно не переживаю по поводу поддержки со стороны людей, в том числе в «Ф-1», – заявил Масса.

Фелипе также ответил на вопрос об общении с Хэмилтоном, ныне представляющим «Мерседес»:

«Нет, мы ничего не обсуждали. Все, что мы делаем, не направлено против Льюиса. Я очень уважаю Льюиса как пилота за его достижения, он один из лучших гонщиков в истории «Формулы-1». Столько рекордов, столько титулов.

Я против результата гонки, ставшего итогом манипуляции (Гран-при Сингапура-2008 – Sports.ru). В тот момент, когда случилась манипуляция, я лидировал, ехал на первом месте в гонке. Так что мы не против Льюиса.

Мне очень нравится Льюис как пилот, и он многое делает ради справедливости. Считаю, однажды ему придется высказаться о ситуации. Думаю, вполне очевидно, что я ничего не делаю против него.

Я действую ради справедливости в нашем спорте. Когда я увидел свой телефон после интервью , после интервью Чарли Уайтинга в документалке о Максе Мосли – он сказал, что знал о ситуации в Сингапуре на последней гонке сезона в Интерлагосе, после того как узнал мой сын – он спросил: «Ты ничего не будешь делать?»

Так что я действую ради справедливости. Я действительно считаю, что мы поступаем правильно, ведь это неприемлемо. Мы говорим не о поломке двигателя, не о том, что меня вытолкнули с трассы. Речь не о спортивной ситуации, а о манипуляции, которая изменила результат».

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