Мартин Брандл: «Ферстаппен потеряет ноль секунд сна, думая, кто будет его напарником»

Ферстаппена не тревожат потенциальные перестановки в «Ред Булл», убежден Брандл.

Контракт Серхио Переса истекает в конце 2024 года, однако в последние недели появлялись слухи о возможном разрыве соглашения. «Ред Булл» уверяет, что сохранит Переса в составе.

« потеряет ноль секунд сна, потратит одно мгновение, думая об этом. Ему все равно, кто в другой машине, разве нет? Он в такой прекрасной форме», – заявил бывший пилот «Формулы-1», а ныне комментатор .

Коллега Брандла по Sky Sports Наоми Шифф отметила, что у Переса не так много возможностей доказать свою состоятельность:

«Мы видели, как « » избавлялся от гонщиков с контрактами посреди сезона. Думаю, мы все знаем, что такое соглашения в «Формуле-1» – всегда можно найти выход.

Чеко весь сезон сражался за это. К сожалению, у него заканчиваются гонки, чтобы перевернуть ситуацию».

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