Ральф Шумахер: «Норрис – преследователь Ферстаппена номер один. Но ошибок слишком много, напоминает Леклера»

Ральф Шумахер рассказал о слабом месте Норриса в борьбе с Ферстаппеном.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» считает гонщика « » тем, кто может доставить больше всего неприятностей лидеру « » . В то же время британцу предстоит поработать над квалификациями.

«Ландо Норрис стал преследователем номер один. Но он все еще допускает слишком много ошибок, особенно в квалификациях. Норрис чем-то напоминает Шарля Леклера.

Тем не менее, в гонках Норрис выступает прекрасно. Проблема в том, что Норрис хочет слишком многого в квалификациях, переходит грань и слишком часто ошибается», – написал Шумахер в своей колонке после Гран-при Сан-Паулу.

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