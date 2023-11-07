Ральф Шумахер: «Норрис – преследователь Ферстаппена номер один. Но ошибок слишком много, напоминает Леклера»

Теги Гран-при Бразилии Макларен Ред Булл Ральф Шумахер Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Ральф Шумахер рассказал о слабом месте Норриса в борьбе с Ферстаппеном.

Эксперт и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер считает гонщика «Макларена» Ландо Норриса тем, кто может доставить больше всего неприятностей лидеру «Ред Булл» Максу Ферстаппену. В то же время британцу предстоит поработать над квалификациями.

«Ландо Норрис стал преследователем номер один. Но он все еще допускает слишком много ошибок, особенно в квалификациях. Норрис чем-то напоминает Шарля Леклера.

Тем не менее, в гонках Норрис выступает прекрасно. Проблема в том, что Норрис хочет слишком многого в квалификациях, переходит грань и слишком часто ошибается», – написал Шумахер в своей колонке после Гран-при Сан-Паулу.

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9 комментариев

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Rhymmor#
у Макса самого было много ошибок раньше, потом смог повзрослеть. Норрис видно тоже на пути к этому
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whoisme
Как эти эксперты достали. Да, прокладка между рулем и сиденьем важна. Но был бы самовоз у Леклера(особенно у Леклера с его квалотемпом просто первым бы стартовал и уезжал в точку) или Норриса % ошибок был минимальным. И посади сейчас Макса в 3-4 машину по скорости в среднем в чемпе, собирал бы штрафные баллы только так
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Minuvert
В этом году удивительный сезон. Преследователями номер один успели побывать Перес, Алонсо, Хэмилтон, Сайнс, теперь вот Норрис раскатился
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KMR
Ответ whoisme
Как эти эксперты достали. Да, прокладка между рулем и сиденьем важна. Но был бы самовоз у Леклера(особенно у Леклера с его квалотемпом просто первым бы стартовал и уезжал в точку) или Норриса % ошибок был минимальным. И посади сейчас Макса в 3-4 машину по скорости в среднем в чемпе, собирал бы штрафные баллы только так
Скажи об этом Пересу, Риккардо,Боттасу,Массе, Баррикелло,...
Даже Квяту...
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Биомеханоид
Вторрис
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