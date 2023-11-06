Даниэль Риккардо: «Пиастри и я стали жертвами изъяна в правилах»

Риккардо не согласен с тем, что ему не разрешили вернуться в круг лидирования.

На старте Гран-при Сан-Паулу болиды « » и « » пострадали после череды столкновений. Команды восстановили машины в режиме красных флагов, однако гонщикам пришлось проводить рестарт с пит-лейн и с отставанием в круг от лидеров.

«Во-первых, считаю, это выявило изъян в правилах – мне не кажется, что пилоты проехали хотя бы один круг в гоночных условиях, а мы уже оказались в круге позади на рестарте. Есть ощущение, что Оскар и я стали жертвами этого.

Окей, сейчас нас двое, но если бы 15 машин получили повреждения и оказались бы в нашем положении, то 15 болидов стартовали бы с кругом отставания? Я так не думаю. Так что, полагаю, надо быть чуть более открытыми к переменам. Разочаровывающая ситуация», – заявил Даниэль.

Австралиец также поделился впечатлениями от завала: одно из колес пролетело над его головой и сломало заднее антикрыло после столкновения Кевина Магнуссена (« ») и Алекса Албона («Уильямс»).

«Я ехал за ними и довольно быстро заметил дым, обломки и хаос. Помню, я увидел колесо – думаю, шина слетела с обода – которое летело как фрисби и приближалось. Я инстинктивно пригнул голову.

Я не почувствовал никакого удара и такой: «Ладно, класс». А в первом повороте проверил зеркала, увидел поврежденное заднее крыло и понял, что шина туда влетела.

Мы получили сообщение о красных флагах, и команда прекрасно себя проявила. Мы вовремя все починили, однако потом нам сказали, что мы отстаем на круг. Очень обидно.

В какие-то моменты я оказывался в «чистом» воздухе, особенно ближе к финишу, мог продемонстрировать скорость и был разочаровывающе быстрым. Сочувствую команде.

Я не сражаюсь за титул, но хочу помочь команде занять седьмое место в чемпионате. Похоже, я мог внести большой вклад. Жаль, что правила в данные момент сформулированы так, абсолютно негибко. Темп позволял довольно быстро прорываться сквозь пелотон, я так считаю», – высказался Риккардо.

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