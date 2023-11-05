Кристиан Хорнер: «Нынешний формат спринта не вполне устраивает гонщиков, фанатов и команды»

Хорнер считает современный формат спринта непригодным для всех сторон.

Никому не подходит нынешний формат уик-эндов со спринтами, заявил руководитель « » .

«Я считаю, что формат в данный момент не вполне устраивает гонщиков, фанатов и команды. Думаю, нужно нечто большее.

Мы только что выиграли спринт, и никто толком не понимает, что делать, потому что все сосредоточены на Гран-при – это как выиграть большой забег и завоевать медаль», – сообщил Хорнер во время уик-энда в Бразилии.

Кристиан поделился мыслями по поводу возможных решений:

«Можно сделать колоссальный призовой фонд для команд и пилотов. Это всегда сильно мотивирует. Тогда мы увидим празднования после спринта.

Кроме того, я бы посмотрел на ситуацию под другим углом. В футболе и других видах спорта есть главная лига и есть кубок. Может, стоит сделать это каким-то другим соревнованием, чтобы награда была более значимой».

В то же время британец не поддержал идею отдельного чемпионата спринтов:

«Кого волнует чемпионат спринтов? Думаю, мы можем придумать что-то получше. На мой взгляд, интерес к тому, чтобы проводить гонку в субботу, есть, это видно по зрителям. Но какой она должна быть?

Может, нужна реверсивная решетка? Решетка на основе личного зачета? Следует ли выдавать больше очков? Проводить два Гран-при за уик-энд вместо одного? Ответа у меня нет. Но я знаю, что сегодняшний формат нуждается в настройке.

Лично я предпочел бы старый формат. Я традиционалист. Мне нравится возрастающее напряжение. Это как четвертьфинал, полуфинал и финал. На «Уимблдоне» не играют плей-офф за третье место на первой неделе».

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