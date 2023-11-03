Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Мне кажется, в первую очередь это будет шоу, а уже во вторую гонка»

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота « », он не уверен в том, что этап в привнесет в «Формулу-1» что-то интересное с точки зрения гоночной составляющей.

«Прежде всего, мне кажется, это будет в первую очередь шоу, а уже во вторую гонка, даже если посмотреть на конфигурацию трассы. Но знаете, я не хочу в это лезть. Мое дело приехать туда, сделать свою работу, и потом уехать.

Будет ли это похоже на Гран-при Монако. С одной стороны да. Но у Гран-при Монако есть история, есть само место. Каждый хочет хотя бы однажды побывать в Монте-Карло. Тут эти два этапа нельзя сравнивать.

Если говорить о том, что этап повысить ценность «Формулы-1» – ну, смотря на каком уровне. С точки зрения гоночного спектакля – возможно и нет. С точки зрения привлечения потенциальных новых партнеров, развития серии в целом – возможно. Но, опять же, я не слишком подробно в это вникал», – рассказал .

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