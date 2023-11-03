Макс Ферстаппен о Гран-при Лас-Вегаса: «Мне кажется, в первую очередь это будет шоу, а уже во вторую гонка»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Лас-Вегаса Авто

Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота «Ред Булл», он не уверен в том, что этап в привнесет в «Формулу-1» что-то интересное с точки зрения гоночной составляющей.

«Прежде всего, мне кажется, это будет в первую очередь шоу, а уже во вторую гонка, даже если посмотреть на конфигурацию трассы. Но знаете, я не хочу в это лезть. Мое дело приехать туда, сделать свою работу, и потом уехать.

Будет ли это похоже на Гран-при Монако. С одной стороны да. Но у Гран-при Монако есть история, есть само место. Каждый хочет хотя бы однажды побывать в Монте-Карло. Тут эти два этапа нельзя сравнивать.

Если говорить о том, что этап повысить ценность «Формулы-1» – ну, смотря на каком уровне. С точки зрения гоночного спектакля – возможно и нет. С точки зрения привлечения потенциальных новых партнеров, развития серии в целом – возможно. Но, опять же, я не слишком подробно в это вникал», – рассказал Ферстаппен.

Сколько зарабатывают команды «Ф-1»: самая богатая, чемпион, середняк, аутсайдер, игрушка миллиардера

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Фурсов
Макс приятно радует своими высказываниями. Они не прилизанно-вежливые, а вполне прямые. Говорит, что думает, и не боится
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий