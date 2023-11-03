Вольфф связался с Ферстаппеном после фразы о «рекорде для Википедии»: «Без контекста кажется, что я не признаю такое прекрасное достижение»
Вольфф объяснил Ферстаппену спорную фразу в личном сообщении.
Тото Вольфф высказался после того, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен установил рекорд по победам подряд.
«Это для Википедии, которую все равно никто не читает», – заявил исполнительный директор и совладелец «Мерседеса».
Тото сообщил, что позже связался с Максом.
«Я послал Максу сообщение, чтобы объясниться, и с ним все в порядке. Без контекста кажется, что я не признаю такое прекрасное достижение. Но вот в чем смысл: Ники Лауда всегда смеялся над рекордами вместе с нами. Он называл их пережитками прошлого и всегда смотрел вперед.
Таков контекст, однако это не самая умная фраза, которую я когда-либо произносил», – признался менеджер в интервью De Telegraaf.
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