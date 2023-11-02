Грожан подписал контракт с «Хункос-Холлинджер» и продолжит выступать в «Индикаре» в 2024 году

Теги Индикар Ромен Грожан Формула-1 Андретти Автоспорт Авто

Ромен Грожан продолжит выступления в «Индикаре» в 2024 году.

Бывший пилот «Формулы-1» провел в «Индикаре» два последних сезона, выступая за «Андретти». Однако затем потерял место в команде и начал против нее судебное разбирательство.

Теперь же Грожан договорился о контракте с командой «Хункос-Холлинджер». Напарником Грожана по команде будет аргентинский гонщик Августин Канапино.

Грожан начал арбитражное разбирательство с «Андретти» после потери места в команде «Индикара»

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