Джолион Палмер: «Три безошибочных уик-энда должны обезопасить место Переса в «Ред Булл»

Джолион Палмер рассказал, как Серхио Перес может сохранить место в «Ред Булл».

Контракт Серхио Переса с «Ред Булл» действует до конца 2024 года, однако в последние недели циркулируют слухи о досрочном расторжении соглашения из-за неудовлетворительных результатов мексиканца. На домашнем Гран-при Перес сошел, что позволило пилоту «Мерседеса» обострить борьбу за вице-чемпионство.

«Когда лидирующая тройка [ , и Перес] ударила по тормозам, никто из них уже не мог отступить или замедлиться сильнее, и в таких случаях надежда на то, что все оставят соперникам достаточно места. Когда Перес начал поворачивать, Леклер не мог просто исчезнуть, и контакт был неизбежен.

Фактор домашней гонки и повышенный уровень адреналина, наверное, придали ему уверенности для такого отчаянного маневра. В реальности шанс провернуть обгон был крайне мал, оставалось лишь надеяться.

Всегда легко рассуждать задним умом, и гонщики по-настоящему жалеют о таких ошибках, когда пыль укладывается. Авария стала точной копией оплошности Хэмилтона на старте в Катаре, когда британец в итоге признал свою вину.

Но Хэмилтон в последних гонках выступает сильно, он обрел уверенность после обновления днища « » и, похоже, стал ближе к своей лучшей форме. Есть ощущение, что Перес вряд ли может себе позволить себе новые промахи, если хочет сохранить вторую позицию в чемпионате.

Что касается места в «Ред Булл», он постарается игнорировать давление и шум, которые угрожает создать форма . Пилот может лишь сосредоточиться на себе, как бы трудно это ни было в свете всех этих негодований в прессе. Три достойных, безошибочных уик-энда, и Чеко должен оказаться зимой в безопасности и готовиться к перезагрузке перед сезоном-2024», – поделился мыслями эксперт сайта «Ф-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер.

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