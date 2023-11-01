Кристиан Хорнер: «Мы предоставляем Пересу всю возможную поддержку, чтобы он финишировал вторым в чемпионате»

«Ред Булл» окажет Пересу полную поддержку в оставшихся гонках сезона.

Руководитель « » заявил, что будущее Переса не зависит от того, как он проведет остаток сезона.

При этом Хорнер отметил, что в «Ред Булл» сделают все возможное, чтобы помочь занять второе место в общем зачете – и в этом случае «Ред Булл» впервые сделает дубль.

«Нет, все не так однозначно. Нужно учитывать обстоятельства и так далее. У Чеко есть договоренность с нами на следующий сезон – и мы намерены придерживаться ее и предоставить ему место в болиде в 2024 года. И мы предоставляем ему всю возможную поддержку, чтобы он финишировал вторым в чемпионате.

Так что нет никаких условий, что Чеко потеряет место, если не финиширует вторым.

У Чеко есть еще три гонки, чтобы занять второе место, между ним и Льюисом 20 очков. Чеко преследовало невезение, у него были проблемы. Но мы по-прежнему верим, что до конца сезона он сумеет справиться с задачей.

Перес настоящий боец. Вот почему он за рулем нашей машины, потому что психологически он всегда готов отыграться после неудачи. Впереди нас ждет бразильский этап со спринтом, гонка на городской трассе в Лас-Вегасе – а Чеко всегда был хорош на городских трассах, – и Абу-Даби, где Перес тоже исторически хорошо выступает. И у Чеко будет полная поддержка команды, чтобы постараться сделать то (занять 1-2 места в личном зачете), чего раньше нам сделать не удавалось», – рассказал Хорнер.

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