Мартин Брандл: «Самое впечатляющее выступление Норриса в «Ф-1», пожалуй. Ландо пилотировал как одержимый»

Мартин Брандл поделился мыслями об исключительном пилотаже Норриса в Мексике.

Гонщик « » неудачно провел квалификацию к Гран-при Мехико, однако реабилитировался в гонке, прорвавшись на пятую позицию.

«Норрис был 17-м [на старте], но сумел претворить это в, пожалуй, свое самое впечатляющее выступление в «Ф-1» на данный момент, финишировав пятым благодаря выдающимся и дерзким обгонами и несмотря на проваленный рестарт после жесткого удара о барьеры , на чьем « » сломалась задняя подвеска. К счастью, он отделался испугом, а не травмой.

«Макларен» выдал Норрису мягкие шины на старт, которые на самом деле не продвинули его так уж далеко вперед, поэтому он заехал в боксы на 11-м круге за свежим «хардом». На 33-м круге ему поставили «медиум» – прямо перед красными флагами на 35-м. Норрис сильно пробуксовал на рестарте, рассинхронизировался с пелотоном и откатился назад, после чего пилотировал как одержимый и заработал пятое место и заслуженное звание гонщика дня от фанатов – уже в четвертый раз», – написал в своей колонке комментатор и бывший пилот «Формулы-1» .

Андреа Стелла: «Шедевр Норриса напомнил о победе Алонсо в Валенсии в 2012-м»

Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико