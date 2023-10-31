Мартин Брандл: «Самое впечатляющее выступление Норриса в «Ф-1», пожалуй. Ландо пилотировал как одержимый»

Теги Макларен Мартин Брандл Формула-1 Гран-при Мексики Кевин Магнуссен Хаас Ландо Норрис Авто

Мартин Брандл поделился мыслями об исключительном пилотаже Норриса в Мексике.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис неудачно провел квалификацию к Гран-при Мехико, однако реабилитировался в гонке, прорвавшись на пятую позицию.

«Норрис был 17-м [на старте], но сумел претворить это в, пожалуй, свое самое впечатляющее выступление в «Ф-1» на данный момент, финишировав пятым благодаря выдающимся и дерзким обгонами и несмотря на проваленный рестарт после жесткого удара о барьеры Кевина Магнуссена, на чьем «Хаасе» сломалась задняя подвеска. К счастью, он отделался испугом, а не травмой.

«Макларен» выдал Норрису мягкие шины на старт, которые на самом деле не продвинули его так уж далеко вперед, поэтому он заехал в боксы на 11-м круге за свежим «хардом». На 33-м круге ему поставили «медиум» – прямо перед красными флагами на 35-м. Норрис сильно пробуксовал на рестарте, рассинхронизировался с пелотоном и откатился назад, после чего пилотировал как одержимый и заработал пятое место и заслуженное звание гонщика дня от фанатов – уже в четвертый раз», – написал в своей колонке комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл.

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2 комментария

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White Pardus
Сам накосячил, сам преодолевал) Но прорыв и обгоны были правда хороши. Молоток, конечно)
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swerh
Ответ White Pardus
Сам накосячил, сам преодолевал) Но прорыв и обгоны были правда хороши. Молоток, конечно)
Да, подрастет - кувалдой будет. Но Норрису есть над чем работать. Он довольно средний стартер и медленно прогрессирует в этом аспекте.
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