Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

Ландо Норрис – лучший пилот Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1».

Пилот « » был признан лучшим по итогам голосования болельщиков.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мехико Норрис боролся за попадание на подиум, но в итоге закончил заезд 5-м.

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