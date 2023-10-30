Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико

Теги Макларен Формула-1 Гран-при Мексики Ландо Норрис Авто

Ландо Норрис – лучший пилот Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1».

Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам голосования болельщиков.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Мехико Норрис боролся за попадание на подиум, но в итоге закончил заезд 5-м.

Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по траве

4 комментария

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Chewey
Заслужил!
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Lordk
Жаль, что не Риккардо. Они оба сегодня провели очень и очень хорошую гонку (и их борьба тому подтверждение)
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Lestyv
Обидно было за провал на рестарте, но после повторов стало понятно, там либо идти до конца с нехилым шансом на аварию, либо, как и сделал Ландо, переждать и обогнать потом. Если бы не косяк в квале, был бы на подиуме 100%. А так просто молодец
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Ответ Lestyv
Обидно было за провал на рестарте, но после повторов стало понятно, там либо идти до конца с нехилым шансом на аварию, либо, как и сделал Ландо, переждать и обогнать потом. Если бы не косяк в квале, был бы на подиуме 100%. А так просто молодец
А на старте какие причины, были?
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