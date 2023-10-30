Норрис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Мехико
Ландо Норрис – лучший пилот Гран-при Мехико по версии экспертов сайта «Ф-1».
Пилот «Макларена» был признан лучшим по итогам голосования болельщиков.
Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Мехико Норрис боролся за попадание на подиум, но в итоге закончил заезд 5-м.
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