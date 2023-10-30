Гюнтер Штайнер об аварии Магнуссена: «Поломку подвески вызвал перегрев тормозов»

Гюнтер Штайнер рассказал о причине аварии Кевина Магнуссена.

Гран-при Мехико был прерван красными флагами после того, как гонщик « » врезался в барьеры, а его болид загорелся. Магнуссен сообщал, что на машине сломалась задняя подвеска.

«Поломку подвески вызвал перегрев. Ее нагревали тормоза. Кевин защищался [от пилота « » Логана Сарджента], и она сломалась. Просто из-за перегрева.

Мы должны лучше контролировать ситуацию. С машиной [Хюлькенберга] все было нормально», – поделился информацией руководитель «Хааса».

Менеджер заверил, что команде хватит запасных деталей, чтобы восстановить машину к Гран-при Сан-Паулу:

«Мы в порядке. Неидеальная ситуация, но все в порядке».

Магнуссен разбил болид и вызвал красные флаги на Гран-при Мехико

Кевин Магнуссен об аварии: «Сломалась подвеска – надо изучить, что именно произошло. Получил удар по рукам, но я в порядке»