Даниэль Риккардо: «Возможно, из-за своих усов я столкнулся с большим лобовым сопротивлением в Остине»

Риккардо счастлив после четвертого места в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот « » провел слабый уик-энд в США, финишировав 15-м. Это была первая гонка после того, как он оправился от травмы запястья. В Мексике же Риккардо удалось квалифицироваться четвертым.

«Возможно, из-за своих усов я столкнулся с большим лобовым сопротивлением в Остине, или мне просто не повезло.

Но нет, со вчерашнего дня [пятницы] я чувствую себя очень хорошо. Еще перед тем, как сесть в машину, я уже хорошо себя чувствовал. В этот уик-энд у меня какой-то дополнительный запас сил.

После Остина мне казалось, что у меня осталось незаконченное дело. Я знал, что у нас было время, чтобы поэкспериментировать с настройками. Мы хотели заняться этим в Остине, но у нас не было на это времени из-за формата со спринтом.

Я чувствовал себя хорошо, агрессивно, уверенно за рулем болида [в это уик-энд в Мексике]. Я правда ощущал, что мы можем быть шестыми или седьмыми. Я не знал, что мы станем четвертыми [на старте], но я не удивлен, потому что мы отлично справляемся на протяжении всего уик-энда. Я счастлив», – сказал Риккардо.

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