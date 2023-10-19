WRC. Серия опубликовала календарь на чемпионат 2024 года
В WRC опубликовали календарь на сезон-2024.
Согласно заявлению организаторов, в 2024 году чемпионат мира по ралли будет насчитывать 13 этапов.
В рамках сезона-2024 подразумевается проведение восьми этапов с гравийным покрытием, четырех этапов с асфальтовым, а Ралли Швеции традиционно пройдет на снегу.
Календарь WRC на сезон-2024:
Ралли Монте-Карло – 28-28 января
Ралли Швеции – 15-18 февраля
Ралли Кении – 28-31 марта
Ралли Хорватии – 18-21 апреля
Ралли Португалии – 9-12 мая
Ралли Италии – 30 мая – 2 июня
Ралли Польши – 27-30 июня
Ралли Латвии – 18-21 июля
Ралли Финляндии – 1-4 августа
Ралли Чили – 26-29 сентября
Ралли Центральной Европы (Чехия-Австрия-Германия) – 31 октября – 3 ноября
Ралли Японии – 21-24 ноября
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