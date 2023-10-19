WRC. Серия опубликовала календарь на чемпионат 2024 года

Теги чемпионат мира по ралли Ралли Португалии Ралли Сардинии Ралли Финляндии Ралли Польши Ралли Швеции Ралли Японии Ралли Монте-Карло Авто

В WRC опубликовали календарь на сезон-2024.

Согласно заявлению организаторов, в 2024 году чемпионат мира по ралли будет насчитывать 13 этапов.

В рамках сезона-2024 подразумевается проведение восьми этапов с гравийным покрытием, четырех этапов с асфальтовым, а Ралли Швеции традиционно пройдет на снегу.

Календарь WRC на сезон-2024:

Ралли Монте-Карло – 28-28 января

Ралли Швеции – 15-18 февраля

Ралли Кении – 28-31 марта

Ралли Хорватии – 18-21 апреля

Ралли Португалии – 9-12 мая

Ралли Италии – 30 мая – 2 июня

Ралли Польши – 27-30 июня

Ралли Латвии – 18-21 июля

Ралли Финляндии – 1-4 августа

Ралли Чили – 26-29 сентября

Ралли Центральной Европы (Чехия-Австрия-Германия) – 31 октября – 3 ноября

Ралли Японии – 21-24 ноября

Ферстаппен – лучший в истории по версии Экклстоуна, интерес к «Ф-1» рухнул, 10 азартных ливрей «Ред Булл» и другие гоночные события за неделю

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий