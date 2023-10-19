WRC. Серия опубликовала календарь на чемпионат 2024 года

В WRC опубликовали календарь на сезон-2024.

Согласно заявлению организаторов, в 2024 году чемпионат мира по ралли будет насчитывать 13 этапов.

В рамках сезона-2024 подразумевается проведение восьми этапов с гравийным покрытием, четырех этапов с асфальтовым, а традиционно пройдет на снегу.

Календарь WRC на сезон-2024:

– 28-28 января

Ралли Швеции – 15-18 февраля

Ралли Кении – 28-31 марта

Ралли Хорватии – 18-21 апреля

– 9-12 мая

Ралли Италии – 30 мая – 2 июня

– 27-30 июня

Ралли Латвии – 18-21 июля

– 1-4 августа

Ралли Чили – 26-29 сентября

Ралли Центральной Европы (Чехия-Австрия-Германия) – 31 октября – 3 ноября

Ралли Японии – 21-24 ноября

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