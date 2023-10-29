Гельмут Марко: «Перес уступил Ферстаппену всего 0,2 секунды, а также сумел опередить Хэмилтона – это главная цель»

Теги Льюис Хэмилтон Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Серхио Перес Даниэль Риккардо Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Марко отметил выступление Риккардо в квалификации к Гран-при Мехико.

Советник «Ред Булл», подводя итоги сессии, признал, что своим выступлением Риккардо здорово зарекомендовал себя на будущее.

«Невероятно. Даниэлю действительно удалось выжать из ситуации максимум. Великолепное возвращение после травмы руки и хорошая рекомендация на будущее.

Что касается Чеко, то он сильно смотрелся на протяжении всего уик-энда, и в итоге уступил Ферстаппену всего 0,2 секунды – это хорошее выступление. Еще он сумел опередить Хэмилтона, а это и было главной целью, финишировать впереди пилота «Мерседеса».

В преддверии гонки я настроен оптимистично. С нашей точки зрения все прошло нормально – за исключением того, что мы не смогли попасть на первый ряд стартовой решетки. Вместо первой и третьей позиции мы третьи и пятые», – рассказал Марко.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!

2 комментария

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EconomistGl
Ответ Mittermeyer
Хэмилтона опередить много ума не надо, даже Риккьярдо на нищей Альфа Таури справился
Отсыпешь?)
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