Гельмут Марко: «Перес уступил Ферстаппену всего 0,2 секунды, а также сумел опередить Хэмилтона – это главная цель»

Марко отметил выступление Риккардо в квалификации к Гран-при Мехико.

Советник « », подводя итоги сессии, признал, что своим выступлением здорово зарекомендовал себя на будущее.

«Невероятно. Даниэлю действительно удалось выжать из ситуации максимум. Великолепное возвращение после травмы руки и хорошая рекомендация на будущее.

Что касается Чеко, то он сильно смотрелся на протяжении всего уик-энда, и в итоге уступил всего 0,2 секунды – это хорошее выступление. Еще он сумел опередить , а это и было главной целью, финишировать впереди пилота « ».

В преддверии гонки я настроен оптимистично. С нашей точки зрения все прошло нормально – за исключением того, что мы не смогли попасть на первый ряд стартовой решетки. Вместо первой и третьей позиции мы третьи и пятые», – рассказал Марко.

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла, как. Даже у соперников больше предположений!