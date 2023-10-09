Нико Росберг: «Ред Булл» заменил бы Переса перед 2024-м, но альтернативы нет. Лоусон – слишком большой риск»
Нико Росберг заявил, что у «Ред Булл» нет альтернатив Серхио Пересу.
По версии чемпиона «Формулы-1» 2016 года, команда подобрала бы Максу Ферстаппену нового напарника перед стартом сезона-2024, если бы имела такую возможность.
«Я считаю, его бы заменили перед следующим годом, если бы на рынке была альтернатива. Однако ее нет, поэтому ситуация такая сложная для «Ред Булл». Но он просто слишком далеко [от Ферстаппена]», – сказал бывший пилот «Мерседеса» и эксперт Sky Sports.
Нико ответил на вопрос о том, можно ли предоставить место в чемпионской команде Лиаму Лоусону, заменяющему Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури»:
«Да, но непонятно, что получится. Конечно, у него есть талант, и, похоже, он здорово справляется, но нельзя сразу посадить его в «Ред Булл». Кто знает, что из этого выйдет. Это стало бы слишком большим риском».
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