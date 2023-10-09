Нико Росберг: «Ред Булл» заменил бы Переса перед 2024-м, но альтернативы нет. Лоусон – слишком большой риск»

Теги возможные переходы Ред Булл Нико Росберг Альфа Таури Формула-1 Мерседес Серхио Перес Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Лиам Лоусон Авто

Нико Росберг заявил, что у «Ред Булл» нет альтернатив Серхио Пересу.

По версии чемпиона «Формулы-1» 2016 года, команда подобрала бы Максу Ферстаппену нового напарника перед стартом сезона-2024, если бы имела такую возможность.

«Я считаю, его бы заменили перед следующим годом, если бы на рынке была альтернатива. Однако ее нет, поэтому ситуация такая сложная для «Ред Булл». Но он просто слишком далеко [от Ферстаппена]», – сказал бывший пилот «Мерседеса» и эксперт Sky Sports.

Нико ответил на вопрос о том, можно ли предоставить место в чемпионской команде Лиаму Лоусону, заменяющему Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури»:

«Да, но непонятно, что получится. Конечно, у него есть талант, и, похоже, он здорово справляется, но нельзя сразу посадить его в «Ред Булл». Кто знает, что из этого выйдет. Это стало бы слишком большим риском».

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4 комментария

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Schiaff1no
Ответ Дмитрий Елисеев
А зачем это Ред Буллу? У них есть супер-звезда, что еще надо? А насчет Норриса, ему бы Пиастри одолеть. Тот прибавляет и следующий год обещает быть жестким
Так и со стороны Ландо это полным идиотизмом было бы. Столько терпеть говновоз, чтобы свинтить когда он поехал, так еще и под Ферстаппена.
РБ нужно своего Боттаса найти, а не выдумывать
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Дмитрий Елисеев
Ответ Bzz Pvz
Ред Буллу нужно Нориса как-то получить. Единственный из своего поколения со всякими леклерами и расселами , кто что-то из себя представляет. Надеюсь, что вскоре покинет бедолаг из маков и перейдёт к нам в Редбулл.
А зачем это Ред Буллу? У них есть супер-звезда, что еще надо?
А насчет Норриса, ему бы Пиастри одолеть. Тот прибавляет и следующий год обещает быть жестким
+3
0
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Иван..
Два года про Ландо быкам можно забыть. А потом и Оскар появится.
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