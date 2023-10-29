Шарль Леклер: «Сегодня я никак не ожидал оказаться на поуле»

Теги Феррари Формула-1 Гран-при Мексики Шарль Леклер Авто

Леклер был удивлен поулу в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Феррари», подводя итоги сессии, признал, что команда никак не ожидала добиться такого результата.

Завтрашнюю гонку Леклер и Сайнс начнут с первого ряда стартовой решетки.

«Второй уик-энд подряд, когда мы изначально совсем не ожидали такого результата. Сегодня я никак не ожидал оказаться на поуле. После третьей практики мы считали, что нам немного не хватает скорости.

Но по какой-то причине, как только нам удалось собрать все воедино, все прошло очень хорошо и на свежем комплекте шин мы отыграли очень много времени.

Я уже думаю о завтрашней гонке и сосредоточен только на этом. Ведь у нас уже было много поулов, но эти поулы еще нужно конвертировать в победы, а это очень непросто.

Мы сосредоточимся на себе. Весь уик-энд у нас был неплохой гоночный темп. Не уверен, что этого будет достаточно для того, чтобы побороться за победу, но мы сделаем все возможное, чтобы удержаться.

Не уверен, что поул здесь – наиболее выгодная стартовая позиция. Но я в любом случае всем доволен и рад поулу. Сегодня я очень рад, а завтра нам нужно будет довести дело до конца», – рассказал Леклер.

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1 комментарий

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Dima Iskornev
Forza Ferrari 🏎️
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