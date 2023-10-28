Тото Вольфф о квалификации: «Может, шансы Ферстаппена и выше, но борьба между Албоном, пилотам «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» будет интересной»

Теги Феррари Макларен Ред Булл Уильямс Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Александр Албон Авто

Вольфф ждет интересную борьбу в квалификации к Гран-при Мехико.

Исполнительный директор «Мерседеса» считает, что в предстоящей сессии фаворит не так очевиден, и отметил прогресс Алекса Албона и команды «Уильямс».

«Квалификация будет захватывающей! Может, шансы Ферстаппена и выше, но борьба между Албоном, пилотам «Феррари», «Макларена» и «Мерседеса» будет крайне интересной.

Круг Албона – не случайность. Алекс был силен в каждой сессии, на длинной дистанции их темп тоже выглядел здорово. Болид «Уильямса», как кажется, здорово работает на этой трассе.

Что касается нас, то каждую неделю у «Мерседеса» возникают проблемы с одним из двух гонщиков, поэтому в их соперничестве вперед вырывается то один, то другой. Зачастую это связано с характеристиками конкретной трассы. Здесь, в Мексике, мы только на прямых уступаем конкурентам 0,2 секунды на круге», – рассказал Вольфф.

Гран-при Мехико-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Албон – 2-й, Перес – 3-й

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